Очень любит внимание.

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй снова вернулся в двойные отношения, всего через месяц после того, как Уна Хили бросила британца и Сиан Осборн.

42-летний Хэй поделился фотографией в соцсетях, показав себя, Осборн и новую девушку по имени Мика Йова, которая оказалась его личным тренером.

Новоиспеченное трио провело зиму в любимом месте боксера - солнечной Коста-Рике.

Британец подписал фотографию: «В первой половине 2023 года я полностью окунулся в богатство каждого момента.

Я оказался в компании открытых людей, которые воспринимают меня через призму моих повседневных действий, а не через общественные суждения, наложенные на мужчину 42 лет».

Мика Йова

Хэй, похоже, полностью отошел от своих предыдущих отношений, в которых была поп-звезда Уна Хили.

По слухам, девушка покинула пару из-за нежелательного внимания средств массовой информации.

Она получала много негативных комментариев по этому поводу, и просто не думала, что в конце концов это того стоит.