Sportsdaily
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🔥🔥🔥 У Дэвида Хэя снова две девушки. Экс-чемпион мира по боксу заменил поп-звезду на личного фитнес-тренера 🔞

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Дэвид Хэй Дэвид Хэй
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Очень любит внимание.

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй снова вернулся в двойные отношения, всего через месяц после того, как Уна Хили бросила британца и Сиан Осборн.

42-летний Хэй поделился фотографией в соцсетях, показав себя, Осборн и новую девушку по имени Мика Йова, которая оказалась его личным тренером.

Haye with long-term partner Sian Osbourne and new flame Mica Jova. Credit: Instagram/davidhaye

Новоиспеченное трио провело зиму в любимом месте боксера - солнечной Коста-Рике.

Британец подписал фотографию: «В первой половине 2023 года я полностью окунулся в богатство каждого момента.

Я оказался в компании открытых людей, которые воспринимают меня через призму моих повседневных действий, а не через общественные суждения, наложенные на мужчину 42 лет».

Mica Jova is a personal trainer with over 30k Instagram followers. Credit: Instagram/MicaJova_
Мика Йова

Хэй, похоже, полностью отошел от своих предыдущих отношений, в которых была поп-звезда Уна Хили.

По слухам, девушка покинула пару из-за нежелательного внимания средств массовой информации.

Она получала много негативных комментариев по этому поводу, и просто не думала, что в конце концов это того стоит.

4 комментария

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Anatolii
Годные насадки
0
0
0
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Konstantin Meerov
будем завидовать
+6
0
+6
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aya
Почему бы и нет! Моралисты и ханжи идут лесом!))
+1
-1
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zukarello
Интересный тройничок
0
0
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