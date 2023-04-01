Время еще есть.

Конор Макгрегор опубликовал отрывок со своей тренировки, где он работает в спарринге.

Напомним, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях вернется в октагон поединком против Майкла Чендлера.

Оба бойца выступают в роли тренеров в новом сезоне Ultimate Fighter и сразятся друг с другом в конце шоу, премьера которого состоится в мае.

Телосложение ирландца резко изменилось в последнее время, что привело к подозрениям со стороны фанатов в использовании стероидов.

Многие считают, что форма ирландца слишком «велика», а его широкие мышцы окажут негативное влияние на его скорость.

💭 «Вы немного замедлились. Ваша скорость выглядит невпечатляюще».

💭 «Где поп-музыка?».

💭 «Почему ты все еще выглядишь таким огромным?».

💭 «Извини, приятель, ты сейчас слишком стероидный. Все это плохо».

💭 «Ты слишком медленный. Тебе нужно сбросить вес».