«Ты слишком медленный». Макгрегор опубликовал отрывок спарринг-поединка. Фанаты советуют ирландцу сбросить вес
Время еще есть.
Конор Макгрегор опубликовал отрывок со своей тренировки, где он работает в спарринге.
Напомним, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях вернется в октагон поединком против Майкла Чендлера.
Оба бойца выступают в роли тренеров в новом сезоне Ultimate Fighter и сразятся друг с другом в конце шоу, премьера которого состоится в мае.
Телосложение ирландца резко изменилось в последнее время, что привело к подозрениям со стороны фанатов в использовании стероидов.
Многие считают, что форма ирландца слишком «велика», а его широкие мышцы окажут негативное влияние на его скорость.
💭 «Вы немного замедлились. Ваша скорость выглядит невпечатляюще».
💭 «Где поп-музыка?».
💭 «Почему ты все еще выглядишь таким огромным?».
💭 «Извини, приятель, ты сейчас слишком стероидный. Все это плохо».
💭 «Ты слишком медленный. Тебе нужно сбросить вес».
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