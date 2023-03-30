Sportsdaily
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1 апреля должен выйти ЧБД с участием Хасбика, а пока у него проблемы: в сеть слили видео, на котором он издевается над кошкой

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Соцсети обрушились на дагестанского блогера.

1 апреля состоится премьера нового выпуска шоу «Что было дальше?», гостем которого станет видеоблогер Хасбулла Магомедов.

Шоу «Что было дальше?» не выходило более года. Ведущими проекта останутся Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

А накануне Хасбик подвергся жесточайшей критике из-за видео, на котором он издевается над котом – треплет того за ухо и несколько раз бьет.

Под видео блогера, известного во всем мире, сотник критических и даже гневных комментариев.

15 комментариев

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Artur Botezatu
Ответ StillInTheGame
не надо его оскорблять, нам нужно быть выше этого
надеюсь он сделает соответствующие выводы и перерастёт свои комплексы
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Arty Novikoff
Любишь медок, люби и холодок (с)
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Kernel Panic
Офигеть. Просто взял и стукнул кошку. Мерзкая личность (это и без этого видео понятно), надеюсь, его перестанут форсить (Спортс.ру, на вас смотрю)
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banchik1
Неужели судьба сборной Бразилии на последнем ЧМ не послужила уроком?(
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kastetyshka
Мерзкий тип
Надеюсь кошка ему надрала зад
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Joss Stone
ну да, шутка про поведение ниже плинтуса и так далее
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9imon4ik
Для него это как для взрослого человека пума
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DynamoUfa
что в голове у него, балбес
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StillInTheGame
Ответ Igor
Как низко с его стороны
не надо его оскорблять, нам нужно быть выше этого
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Igor
Как низко с его стороны
+17
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Энгельберт Хампердинг
надо выпустить полурослика в октагон с камышовым котом за это!
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терминатор киборгов
ах ты ж маленький засранец!
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Тюменский медвежонок
Ответ The Gunner32
всегда знал, что он мерзкий и гнилой тип
дак по его инстаграмму это сразу понятно, у него по факту характер 13-15 летнего "злого" подростка
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Snip89
кого-то скоро отменят...
+8
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The Gunner32
всегда знал, что он мерзкий и гнилой тип
+48
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