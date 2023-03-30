15 комментариев

Соцсети обрушились на дагестанского блогера.

1 апреля состоится премьера нового выпуска шоу «Что было дальше?», гостем которого станет видеоблогер Хасбулла Магомедов.

Шоу «Что было дальше?» не выходило более года. Ведущими проекта останутся Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

А накануне Хасбик подвергся жесточайшей критике из-за видео, на котором он издевается над котом – треплет того за ухо и несколько раз бьет.

Под видео блогера, известного во всем мире, сотник критических и даже гневных комментариев.