Сейчас его отменят. Ах, да...

Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон остался разочарован битвой между Ред Булл и Мерседесом на Гран-при Саудовской Аравии.

Британец раскритиковал гонщиков и Формулу-1, высказавшись в своей колонке газеты The Sun:

«Нам нравится думать, что когда красный свет гаснет в начале гонки Формулы-1, то каждый из гонщиков проходит все участки трассы так быстро, как это только возможно. Когда Льюис Хэмилтон встал за своим товарищем по команде Расселом на Гран-при Саудовской Аравии, Джордж решил эту проблему, увеличив темп. Почему он не сделал этого раньше?

А потом ты видишь Ред Булл - чтобы напарники не боролись, команда приказала каждому ехать в своём темпе. Я знаю, что у этих решений есть куча скучных причин - износ шин, экономия ресурса двигателя и так далее, но мне интересно, сколько людей стали бы смотреть лёгкую атлетику, если бы они знали, что половина участников бежит не так быстро, как она могла бы. И всё это только для того, чтобы продлить жизнь своей обуви».

Согласны?