Sportsdaily
Блог

😂 «Папа Джеймса». Патрик Беверли забил через Леброна и поиздевался над ним, показав, что тот слишком низкий

Чикаго Чикаго
Патрик Беверли Патрик Беверли
Клубы Клубы
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Лейкерс Лейкерс
НБА НБА
Баскетбол Баскетбол

Обошлось без скандалов.

Патрик Беверли был невероятно счастлив, что сумел забить через Леброна Джеймса.

Разыгрывающий «Чикаго» не смог сдержать эмоций и решил позлорадствовать над живой легендой НБА.

Беверли показал Леброну, что он слишком низкий для него. Этот момент очень не понравился скамейке «Лейкерс», посчитавшей это неуважением к их главной звезде.

Соцсети в восторге.

💭 «Пэт Бев ждал эту игру с той минуты, как он подписал контракт с «Чикаго».

💭 «Он только что закончил сезон «Лейкерс».

💭 «Пэт Бев - папа Леброна».

💭 «Этот мальчик погладил зверя».

Добавим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Чикаго Буллз» со счетом 108:118.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cel sus
Ответ Ivan
а если лос анджелес еще и чемпионами станут, он кольцо получит
если
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan
а если лос анджелес еще и чемпионами станут, он кольцо получит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий