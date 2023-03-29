😂 «Папа Джеймса». Патрик Беверли забил через Леброна и поиздевался над ним, показав, что тот слишком низкий
Обошлось без скандалов.
Патрик Беверли был невероятно счастлив, что сумел забить через Леброна Джеймса.
Разыгрывающий «Чикаго» не смог сдержать эмоций и решил позлорадствовать над живой легендой НБА.
Беверли показал Леброну, что он слишком низкий для него. Этот момент очень не понравился скамейке «Лейкерс», посчитавшей это неуважением к их главной звезде.
Соцсети в восторге.
💭 «Пэт Бев ждал эту игру с той минуты, как он подписал контракт с «Чикаго».
💭 «Он только что закончил сезон «Лейкерс».
💭 «Пэт Бев - папа Леброна».
💭 «Этот мальчик погладил зверя».
Добавим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Чикаго Буллз» со счетом 108:118.
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