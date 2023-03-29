Обошлось без скандалов.

Патрик Беверли был невероятно счастлив, что сумел забить через Леброна Джеймса.

Разыгрывающий «Чикаго» не смог сдержать эмоций и решил позлорадствовать над живой легендой НБА.

Беверли показал Леброну, что он слишком низкий для него. Этот момент очень не понравился скамейке «Лейкерс», посчитавшей это неуважением к их главной звезде.

Соцсети в восторге.

💭 «Пэт Бев ждал эту игру с той минуты, как он подписал контракт с «Чикаго».

💭 «Он только что закончил сезон «Лейкерс».

💭 «Пэт Бев - папа Леброна».

💭 «Этот мальчик погладил зверя».

Добавим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Чикаго Буллз» со счетом 108:118.