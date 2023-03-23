Sportsdaily
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😬😰 «Кто-то сказал Майку, что это не ребенок?». В соцсетях обсуждают странное поведение Тайсона с блогером Хасбиком

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Майк Тайсон Майк Тайсон
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Взял на руки, целовал...

В соцсетях активно обсуждают поведение Майка Тайсона во время встречи с Хасбиком.

Многие заметили, что американский боксер относится к блогеру, как к ребенку, хотя тому уже 21 год.

Железный Майк схватил Хасбуллу, начал его шлепать и целовать. Пользователи соцсетей предположили, будто бы Тайсон не знал, что дагестанец уже взрослый.

💭 «Честно говоря, я думаю, что Майк забыл, что обнимал взрослую задницу, лол».

💭 «Почему он целует взрослого мужчину, как ребенка».

💭 «Неуважение».

💭 «Кто ему скажет?».

💭 «Я не думаю, что Майк знает, сколько ему лет».

💭 «Кто-то сказал Майку, что это не ребенок?».

💭 «Майк думает, что он ребенок».

💭 «Майк подобрал его, словно он дитя, а потом начал целовать... это 20-летний парень, ЛОЛ».

3 комментария

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KennyN
он скорее пытался откусить ухо в шутку. ну вы сами поняли к чему это отсылка
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Gnarls Barkley
Как дагестанец не понимаю шумихи вокруг этого персонажа, и большинство дагестанцев тоже. Он столько людей в Махачкале не соберет как в штатах.
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Стэн Смит
Хасбула даже в США может алкоголь покупать, а к нему такое неуважение.
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