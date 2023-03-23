😬😰 «Кто-то сказал Майку, что это не ребенок?». В соцсетях обсуждают странное поведение Тайсона с блогером Хасбиком
Взял на руки, целовал...
В соцсетях активно обсуждают поведение Майка Тайсона во время встречи с Хасбиком.
Многие заметили, что американский боксер относится к блогеру, как к ребенку, хотя тому уже 21 год.
Железный Майк схватил Хасбуллу, начал его шлепать и целовать. Пользователи соцсетей предположили, будто бы Тайсон не знал, что дагестанец уже взрослый.
💭 «Честно говоря, я думаю, что Майк забыл, что обнимал взрослую задницу, лол».
💭 «Почему он целует взрослого мужчину, как ребенка».
💭 «Неуважение».
💭 «Кто ему скажет?».
💭 «Я не думаю, что Майк знает, сколько ему лет».
💭 «Кто-то сказал Майку, что это не ребенок?».
💭 «Майк думает, что он ребенок».
💭 «Майк подобрал его, словно он дитя, а потом начал целовать... это 20-летний парень, ЛОЛ».
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