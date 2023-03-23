Вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер подвергся критике в соцсетях за отказ надевать свитер в поддержку ЛГБТ.

Напомним, что несколько дней назад канадец заявил:

«В данном конкретном случае я предпочитаю не поддерживать то, что противоречит моим личным убеждениям, основанным на Библии – высшем авторитете в жизни».

Любители хоккея резко отреагировали на слова Раймера, раскритиковав его в Твиттере.

💭 «Почему он играет в хоккей, т.е. работает в субботу?».

💭 «Библейская любовь? Что это значит?».

💭 «Я был поклонником шаркс в течение 23 лет... Как мне продолжать поддерживать команду, когда их социальные сети и все, что связано с клубом, настолько противоречит моим убеждениям?».

💭 «Что именно противоречит его убеждениям?».

💭 «С первого дня, я полюбил этого парня. Затем я узнал, что он христианин, и я полюбил его еще больше, как брата. Теперь он делает это... Я горжусь им за его правдивую и мудрую позицию. Люблю тебя, Джеймс!».

💭 «Смелый человек в стране фальшивой храбрости».

💭 «Надень свитер, ублюдок».