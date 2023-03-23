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🤷 «Как мне продолжать поддерживать команду?». Вратарь «Сан-Хосе» подвергся травле из-за отказа надеть свитер в поддержку ЛГБТ

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Вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер подвергся критике в соцсетях за отказ надевать свитер в поддержку ЛГБТ.

Напомним, что несколько дней назад канадец заявил:

«В данном конкретном случае я предпочитаю не поддерживать то, что противоречит моим личным убеждениям, основанным на Библии – высшем авторитете в жизни».

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Любители хоккея резко отреагировали на слова Раймера, раскритиковав его в Твиттере.

💭 «Почему он играет в хоккей, т.е. работает в субботу?».

💭 «Библейская любовь? Что это значит?».

💭 «Я был поклонником шаркс в течение 23 лет... Как мне продолжать поддерживать команду, когда их социальные сети и все, что связано с клубом, настолько противоречит моим убеждениям?».

💭 «Что именно противоречит его убеждениям?».

💭 «С первого дня, я полюбил этого парня. Затем я узнал, что он христианин, и я полюбил его еще больше, как брата. Теперь он делает это... Я горжусь им за его правдивую и мудрую позицию. Люблю тебя, Джеймс!».

💭 «Смелый человек в стране фальшивой храбрости».

💭 «Надень свитер, ублюдок».

4 комментария

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DenSpM
Хорошо, что об этой травле сам Реймер не в курсе)))
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TR31HK
Разжигание, разжигание и разжигание со всех сторон. Надо и вратаря не травить, и тех кто одевает эти свитера, тоже не надо травить. Надо обоим сторонам быть проще, и не накалять. Можете дизлайкать...
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+2
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Sergejs Fedotovs
Ответ Фёдор Кузнецов
Комментарий удален модератором
Если выступаешь против чего-то, имей гордость и смелость в этом открыто признаться. Иначе его поступок - наипростейшее лицемерие и никакого уважения он не заслуживает.
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-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Sergejs Fedotovs
Ну на самом деле, он тот еще лицемер: 1. Он работает по выходным, и в религиозные праздники явно не отказывается выйти на лед 2. Скорее всего, пост он не соблюдает, потому что спортивное питание важнее 3. Папа Римский признал, что в Библии нет прямых указаний, что однополые отношения - это грех, поэтому католическая церковь, в целом, такие отношения уже признает Свои убеждения имеют место быть, человек имеет право их высказывать, имеет право что-то не поддерживать. Но не надо быть трусом и лицемером, прикрываясь книгой христианских мифов, а просто в открытую заявить, что против. Просто в таком случае, его бы вообще никто не поддержал - легче на свою сторону религиозных фанатиков в защиту заманить
Комментарий удален модератором
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Sergejs Fedotovs
Ну на самом деле, он тот еще лицемер:
1. Он работает по выходным, и в религиозные праздники явно не отказывается выйти на лед
2. Скорее всего, пост он не соблюдает, потому что спортивное питание важнее
3. Папа Римский признал, что в Библии нет прямых указаний, что однополые отношения - это грех, поэтому католическая церковь, в целом, такие отношения уже признает
Свои убеждения имеют место быть, человек имеет право их высказывать, имеет право что-то не поддерживать. Но не надо быть трусом и лицемером, прикрываясь книгой христианских мифов, а просто в открытую заявить, что против. Просто в таком случае, его бы вообще никто не поддержал - легче на свою сторону религиозных фанатиков в защиту заманить
+1
-6
-5
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