🤷 «Как мне продолжать поддерживать команду?». Вратарь «Сан-Хосе» подвергся травле из-за отказа надеть свитер в поддержку ЛГБТ
Вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер подвергся критике в соцсетях за отказ надевать свитер в поддержку ЛГБТ.
Напомним, что несколько дней назад канадец заявил:
«В данном конкретном случае я предпочитаю не поддерживать то, что противоречит моим личным убеждениям, основанным на Библии – высшем авторитете в жизни».
Любители хоккея резко отреагировали на слова Раймера, раскритиковав его в Твиттере.
💭 «Почему он играет в хоккей, т.е. работает в субботу?».
💭 «Библейская любовь? Что это значит?».
💭 «Я был поклонником шаркс в течение 23 лет... Как мне продолжать поддерживать команду, когда их социальные сети и все, что связано с клубом, настолько противоречит моим убеждениям?».
💭 «Что именно противоречит его убеждениям?».
💭 «С первого дня, я полюбил этого парня. Затем я узнал, что он христианин, и я полюбил его еще больше, как брата. Теперь он делает это... Я горжусь им за его правдивую и мудрую позицию. Люблю тебя, Джеймс!».
💭 «Смелый человек в стране фальшивой храбрости».
💭 «Надень свитер, ублюдок».
1. Он работает по выходным, и в религиозные праздники явно не отказывается выйти на лед
2. Скорее всего, пост он не соблюдает, потому что спортивное питание важнее
3. Папа Римский признал, что в Библии нет прямых указаний, что однополые отношения - это грех, поэтому католическая церковь, в целом, такие отношения уже признает
Свои убеждения имеют место быть, человек имеет право их высказывать, имеет право что-то не поддерживать. Но не надо быть трусом и лицемером, прикрываясь книгой христианских мифов, а просто в открытую заявить, что против. Просто в таком случае, его бы вообще никто не поддержал - легче на свою сторону религиозных фанатиков в защиту заманить