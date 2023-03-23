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😳😳😳 Хасбик во время шоу решил подраться с Тайсоном. Дагестанец почти победил, но Майк применил свой коронный запрещенный прием 🚫

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За такое могут и забанить.

Видеоблогеру Хасбулле Магомедову выпала большая честь - без последствий ударить Майка Тайсона.

Хасбик хорошо известен своими связями с UFC - он даже подписал контракт с промоушеном Даны Уайта, став его официальным лицом.

Дагестанец часто встречается со звездами спорта и Голливуда. Марк Уолберг, Хабиб Нурмагомедов, Криштиану Роналду, Конор Макгрегор - лишь часть тех счастливчиков, которым удалось пожать руку Хасбулле.

Встреча с Тайсоном состоялась на передаче «Hotboxin».

Хасбулла смог нанести несколько ударов по лицу Железного Майка, а тот ринулся в контратаку, вспомнив свой коронный прием «Ухо Холифилда».

Рискнули бы напасть на Майка?

1 комментарий

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З А
он смешной до тех пор, пока не узнаёшь о нём как о личности) как я понимаю умственное и психологическое состояние нормально развито. Поэтому можно сказать что Хасбик довольно мерзок)
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