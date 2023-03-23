За такое могут и забанить.

Видеоблогеру Хасбулле Магомедову выпала большая честь - без последствий ударить Майка Тайсона.

Хасбик хорошо известен своими связями с UFC - он даже подписал контракт с промоушеном Даны Уайта, став его официальным лицом.

Дагестанец часто встречается со звездами спорта и Голливуда. Марк Уолберг, Хабиб Нурмагомедов, Криштиану Роналду, Конор Макгрегор - лишь часть тех счастливчиков, которым удалось пожать руку Хасбулле.

Встреча с Тайсоном состоялась на передаче «Hotboxin».

Хасбулла смог нанести несколько ударов по лицу Железного Майка, а тот ринулся в контратаку, вспомнив свой коронный прием «Ухо Холифилда».

Рискнули бы напасть на Майка?