Недостоин?

Нико Али Уолш, внук легендарного боксера Мохаммеда Али, зарегистрировался на OnlyFans.

Но не переживайте, 22-летний парень не планирует использовать платформу для публикации непристойного контента. Вместо этого он будет использовать популярный сайт, чтобы предоставить своим поклонникам доступ к платному учебному контенту - тренировкам.

«OnlyFans - это блестящая платформа, которая была создана для того, чтобы люди следили за своими кумирами и поддерживали их», - сказал он.

«Я счастлив, что у меня есть возможность использовать эту платформу для обмена очень личным контентом не с миром, а с моими самыми большими сторонниками.

Они смогут стать свидетелями моего путешествия в продолжении величайшего наследия в истории спорта», - добавил он.

Фанаты легендарного боксера возмущены.

💭 «У меня нет ненависти, но вы не можете носить имя Али и сотрудничать с OnlyFans...».

💭 «Позор вам за сотрудничество с OnlyFans».

💭 «Харам».