😡 «Вы не можете носить его имя». Внук Мохаммеда Али завел аккаунт в OnlyFans - фанаты в ярости
Недостоин?
Нико Али Уолш, внук легендарного боксера Мохаммеда Али, зарегистрировался на OnlyFans.
Но не переживайте, 22-летний парень не планирует использовать платформу для публикации непристойного контента. Вместо этого он будет использовать популярный сайт, чтобы предоставить своим поклонникам доступ к платному учебному контенту - тренировкам.
«OnlyFans - это блестящая платформа, которая была создана для того, чтобы люди следили за своими кумирами и поддерживали их», - сказал он.
«Я счастлив, что у меня есть возможность использовать эту платформу для обмена очень личным контентом не с миром, а с моими самыми большими сторонниками.
Они смогут стать свидетелями моего путешествия в продолжении величайшего наследия в истории спорта», - добавил он.
Фанаты легендарного боксера возмущены.
💭 «У меня нет ненависти, но вы не можете носить имя Али и сотрудничать с OnlyFans...».
💭 «Позор вам за сотрудничество с OnlyFans».
💭 «Харам».
Комментарии