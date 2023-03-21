😱«Колби лжет - клянусь Кораном. Он не хочет драться». Хамзат Чимаев отреагировал на критику Колби Ковингтона
Никто не хочет драться. Или все хотят...
Хамзат Чимаев отреагировал на критику Колби Ковингтона, заявив, что его соперник лжет.
«Он говорит все это дерьмо, он сказал все это обо мне в СМИ», - воскликнул боец.
«Конечно, они будут нести всякую чушь для журналистов. Они ничего не говорят мне в лицо или в октагоне. Он говорил: «О, я хочу бороться за титул в 170 лет, я хочу драться с Колби, то и другое.
«Парень отмазался простудой, не смог сделать вес, имея за спиной лучших профессионалов UFC. Миллионы долларов были вложены в него и в маркетинг, у него был самый простой бой в дивизионе - соевый Нейт Диас.
Он просто посмешище. Парень отстойной выглядит в драке, он непрофессионален, и я больше никогда не хочу слышать его имя. Ребята, вы раздуваете его, делая из него великого гиганта», - добавил Колби.
Чимаев не стал молчать:
«Колби лжет, он не хочет драться.
Я клянусь всем, что у меня есть - клянусь богами. Я шел на этот бой четыре раза - все мусульмане понимают, клянусь Кораном. Мне четыре раза звонили с вопросом: «Мы будем драться?». Я отвечал: «Да».
«У меня был разговор с Шоном Шелби - я тоже могу его показать. Мы будем драться с этим парнем».
По словам Даны Уайта, Чимаев вернется в октябре.
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