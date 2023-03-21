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😱«Колби лжет - клянусь Кораном. Он не хочет драться». Хамзат Чимаев отреагировал на критику Колби Ковингтона

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Никто не хочет драться. Или все хотят...

Хамзат Чимаев отреагировал на критику Колби Ковингтона, заявив, что его соперник лжет.

«Он говорит все это дерьмо, он сказал все это обо мне в СМИ», - воскликнул боец.

UFC: Khamzat Chimaev teases possible UFC bout against Colby Covington | Marca

«Конечно, они будут нести всякую чушь для журналистов. Они ничего не говорят мне в лицо или в октагоне. Он говорил: «О, я хочу бороться за титул в 170 лет, я хочу драться с Колби, то и другое.

«Парень отмазался простудой, не смог сделать вес, имея за спиной лучших профессионалов UFC. Миллионы долларов были вложены в него и в маркетинг, у него был самый простой бой в дивизионе - соевый Нейт Диас.

Он просто посмешище. Парень отстойной выглядит в драке, он непрофессионален, и я больше никогда не хочу слышать его имя. Ребята, вы раздуваете его, делая из него великого гиганта», - добавил Колби.

Чимаев не стал молчать:

«Колби лжет, он не хочет драться.

Я клянусь всем, что у меня есть - клянусь богами. Я шел на этот бой четыре раза - все мусульмане понимают, клянусь Кораном. Мне четыре раза звонили с вопросом: «Мы будем драться?». Я отвечал: «Да».

«У меня был разговор с Шоном Шелби - я тоже могу его показать. Мы будем драться с этим парнем».

J'ai une conversation avec Sean Shelby” – Khamzat Chimaev rompt le silence alors que Dana White l'envoie au poids moyen et donne à Colby Covington une chance au titre

По словам Даны Уайта, Чимаев вернется в октябре.

2 комментария

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Borz BZ
И здесь написали богами. I swear with everything I have! I swear with the GOD! So, I except the fight for times... Это слова Чимаева. И где вы видите что-либо про богов? Где множественное число?
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Данила Бодров
Похоже начинается раскрутка боя.
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