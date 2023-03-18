Джон Джонс триумфально вернулся в UFC, дебютировав в супертяжелом весе.

После боя Джонс назвал величайшим тяжеловесом всех времен, Стипе Миочича. Но, при этом, американец усомнился в готовности двукратного экс-чемпиона сразиться с ним.

Президент UFC Дана Уайт поддержал Миочича, отклонив любое предположение о том, что «Каменный холод» уклоняется от боя с Джонсом.

«Нет, нет, нет. Слушайте, Стипе никогда не избегал боев. Знаете, этого парня считают величайшим или одним из величайших тяжеловесов всех времен», - сказал Уайт.

Уайт поручился за Миочича:

«Вы сможете понять этих парней только, когда дойдете до уровня Джонса, Макгрегора, Стипе... Миочич добился всего. Знаете, он заработал кучу денег, плюс у него есть работа в Огайо, у него есть дети. У этих парней идет жизнь, поэтому не стоит думать, что они избегают поединков. Стипе боролся всю свою жизнь, от кого он пытается спрятаться? Вы понимаете, что я имею в виду, это не имеет смысла. Кроме того, это будет, если не самый большой, то точно один из самых крупных боев в его жизни».