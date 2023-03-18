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🤷 «От кого он пытается спрятаться?». Дана Уайт поддержал Миочича, после утверждений Джонса о том, что Стипе избегает поединка

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Джон Джонс триумфально вернулся в UFC, дебютировав в супертяжелом весе.

После боя Джонс назвал величайшим тяжеловесом всех времен, Стипе Миочича. Но, при этом, американец усомнился в готовности двукратного экс-чемпиона сразиться с ним.

Dana White confirms Stipe Miocic has agreed to fight Jon Jones as he rules out possibility of working with 'f****** annoying' Jake Paul

Президент UFC Дана Уайт поддержал Миочича, отклонив любое предположение о том, что «Каменный холод» уклоняется от боя с Джонсом.

«Нет, нет, нет. Слушайте, Стипе никогда не избегал боев. Знаете, этого парня считают величайшим или одним из величайших тяжеловесов всех времен», - сказал Уайт.

Уайт поручился за Миочича:

«Вы сможете понять этих парней только, когда дойдете до уровня Джонса, Макгрегора, Стипе... Миочич добился всего. Знаете, он заработал кучу денег, плюс у него есть работа в Огайо, у него есть дети. У этих парней идет жизнь, поэтому не стоит думать, что они избегают поединков. Стипе боролся всю свою жизнь, от кого он пытается спрятаться? Вы понимаете, что я имею в виду, это не имеет смысла. Кроме того, это будет, если не самый большой, то точно один из самых крупных боев в его жизни».

1 комментарий

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Тимур Ибрагимов
и что сделает Джонс? уведет в партер и сделает болевой? интересно было бы на них в стойке посмотреть
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