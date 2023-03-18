Неловко.

Конор Макгрегор не часто извиняется за слова, которые исходят из его уст, но этот случай стал исключением.

Звезда UFC появилась на Fox News, чтобы сделать благотворительное пожертвование в размере 1 миллиона долларов для «Tunnel to Towers» (Благотворительная организация, основанная в память о сотруднике пожарной охраны Нью-Йорка Стивене Силлере, погибшем 11 сентября 2001 года во время терактов 11 сентября), которая помогает семьям аварийно-спасательных служб.

Ирландец настолько увлекся хвалебными отзывами в адрес организации, что совсем забыл о прямом эфире.

Он сказал: «Фрэнк, для меня большая честь поддержать тебя. Я хочу сказать, что твой брат Стивен - f***ing герой».

Конор мгновенно замолчал, прежде чем исправиться: «Извините. Он - герой, ты - герой».

Аудитория студии ахнула и начала смеяться над произошедшим.

Типичный Макгрегор.