Макгрегор пришел на американское телевидение, чтобы сделать пожертвование в благотворительную организацию. Ирландец так заговорился, что сказал «F***» в прямом эфире 🤬😳
Неловко.
Конор Макгрегор не часто извиняется за слова, которые исходят из его уст, но этот случай стал исключением.
Звезда UFC появилась на Fox News, чтобы сделать благотворительное пожертвование в размере 1 миллиона долларов для «Tunnel to Towers» (Благотворительная организация, основанная в память о сотруднике пожарной охраны Нью-Йорка Стивене Силлере, погибшем 11 сентября 2001 года во время терактов 11 сентября), которая помогает семьям аварийно-спасательных служб.
Ирландец настолько увлекся хвалебными отзывами в адрес организации, что совсем забыл о прямом эфире.
Он сказал: «Фрэнк, для меня большая честь поддержать тебя. Я хочу сказать, что твой брат Стивен - f***ing герой».
Конор мгновенно замолчал, прежде чем исправиться: «Извините. Он - герой, ты - герой».
Аудитория студии ахнула и начала смеяться над произошедшим.
Типичный Макгрегор.
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