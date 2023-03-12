Британец Ландо Норрис рассказал, о чем он и другие автогонщики говорят в групповом чате WhatsApp, и фото какой легенды установлено в качестве аватарки группы.

Ни для кого не секрет, что не все гонщики Формулы-1 приятельствуют между собой, сложно себе представить, чтобы Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен выпили пинту пива после работы.

Но некоторые гонщики действительно дружат, например, Джордж Рассел, Алекс Албон и Ландо Норрис прекрасно ладят друг с другом.

Трио входит в групповой чат в WhatsApp, где состоит еще ряд гонщиков, хотя не все они близкие товарищи.

Ведущий пилот McLaren Норрис рассказал, что там происходит: «Это правда. Это не столько «эй, мы все друзья», сколько разговоры о вещах, которые могут помочь нам как водителям с точки зрения правил», — сказал британец в подкасте Fast and the Curious.

«Вроде как этот чат создал Джордж Рассел. У нас нет заводилы, мы все понемногу пишем. Мы болтаем, придумываем разные идеи».

«В чате еще состоят Эстебан Окон, Чжоу Гуаньюй, Алекс Албон. Мы не то что бы скидываем туда шутки на ежедневной основе, но мы общаемся там и иногда, когда что-то случается, то можно поделиться мемом».

Ландо также сообщил, что фото бывшего чемпиона мира Джеймса Ханта установлено в качестве аватарки группы.