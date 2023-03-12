Не прошло и 8 лет.

Флойд Мейвезер-младший и Мэнни Пакьяо могут снова встретиться на ринге, но на этот раз в рамках командного боя.

Два великих спортсмена уже подарили нам один бой в 2015 году, когда они считались сильнейшими боксерами в своей весовой категории. Их поединок преподносили как «бой века».

На протяжении многих лет было много разговоров о потенциальном матч-реванше, даже после того, как Флойд закончил карьеру, одержав победу над Конором Макгрегором.

Сейчас американец выступает в сегменте выставочных боев.

Скоро в Лондоне может состояться командный поединок, где в анонсе представлены Пакьяо и Мейвезер. В событии также примут участие популярные блогеры, поэтому в громкости афиши сомневаться не приходится.

Хотели бы увидеть реванш?