Рассказал о тяжелых трудовых буднях шахтеров.

Джастин Гейджи пользуется большой любовью фанатов UFC, поскольку его появление в октагоне всегда гарантирует потрясающее зрелище. Что тут говорить, если боец заработал себе прозвище «The Highlight».

Гейджи вырос в Аризоне, недалеко от шахты Моренчи - одного из крупнейших медных рудников США. Горнодобывающая промышленность обеспечивала семью Джастина, большинство жителей его города и окружающих общин.

«Три поколения моей семьи работали на медных шахтах. Если я выхожу на бой и не стараюсь изо всех сил, то что, черт возьми, я здесь делаю?», - сказал Гейджи.

У американца есть брат-близнец по имени Маркус, который провел много времени, работая в шахтах. Гейджи тоже некоторое время провел на рудниках, но в конце концов понял, что это не его призвание.

Недавно Джастин рассказал о суровых условиях работы шахтера:

«Это изнурительный труд. Я не знаю как, но мой отец делал это в течение 30 лет, я не знаю, как этим занимались мои бабушка и дедушка. Там большие лопаты, большие самосвалы, все просверливают, закладывают динамит, взрывают его, затем копают лопатой и добывают медь. Это самый большой медный рудник в США. Мои друзья, которые работают там, владеют собственными домами и машинами. Это хорошая жизнь».

Это, конечно, не Нганну и песочные карьеры, но тоже неплохо, правда?