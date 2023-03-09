Причем, не единожды.

В азиатских странах, в частности, в Турции уличные продавцы мороженого частенько по-доброму издеваются над покупателями, не отдавая приобретенную сладость. Но с блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик, этот фокус не прошел.

В комментариях к видео болельщики отмечают пластику блогера, его реакцию и идеальные движения головой.

Неплохо для 93-сантимерового человека?