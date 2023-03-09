Sportsdaily
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Хасбик все-таки смог💪🏻💪🏻💪🏻 Благодаря своей пластике блогер и боец MMA сумел перехитрить мороженщика

Хасбик Хасбик
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Причем, не единожды.

В азиатских странах, в частности, в Турции уличные продавцы мороженого частенько по-доброму издеваются над покупателями, не отдавая приобретенную сладость. Но с блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик, этот фокус не прошел.

В комментариях к видео болельщики отмечают пластику блогера, его реакцию и идеальные движения головой.

Неплохо для 93-сантимерового человека?

2 комментария

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Рустик Исхаков
В Турции скорее всего это происходило, а не в Труции) Хотя, кто его, Хасбика знает)
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ganso 10
боец мма?))
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