В Твиттере активно обсуждают форму Джона Джонса, сравнивая его нынешний внешний вид с прежним вариантом, когда он выступал в полутяжелом весе.

Многие отметили, что несмотря на солидную прибавку в весе, Джонс выглядит не мощнее, а просто толще.

Но это не единственное, что бросилось в глаза внимательным пользователям.

💭 «Он стал белым».

💭 «Он либо потратил все свои деньги, либо травмировался, потому что был таким два года назад».

💭 «И теперь вы считаете, что норма - Нганну? Его телосложение для тяжеловеса».

💭 «Он пропустил день ног».

💭 «С допингом и без допинга».

💭 «Почему он стал белее?».