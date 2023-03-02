🕴🕴🏿«Почему он стал белее?». В Твиттере сравнивают Джона Джонса в разных весовых категориях и недоумевают 🗿
В Твиттере активно обсуждают форму Джона Джонса, сравнивая его нынешний внешний вид с прежним вариантом, когда он выступал в полутяжелом весе.
Многие отметили, что несмотря на солидную прибавку в весе, Джонс выглядит не мощнее, а просто толще.
Но это не единственное, что бросилось в глаза внимательным пользователям.
💭 «Он стал белым».
💭 «Он либо потратил все свои деньги, либо травмировался, потому что был таким два года назад».
💭 «И теперь вы считаете, что норма - Нганну? Его телосложение для тяжеловеса».
💭 «Он пропустил день ног».
💭 «С допингом и без допинга».
💭 «Почему он стал белее?».
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