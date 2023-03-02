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🕴🕴🏿«Почему он стал белее?». В Твиттере сравнивают Джона Джонса в разных весовых категориях и недоумевают 🗿

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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

В Твиттере активно обсуждают форму Джона Джонса, сравнивая его нынешний внешний вид с прежним вариантом, когда он выступал в полутяжелом весе.

Многие отметили, что несмотря на солидную прибавку в весе, Джонс выглядит не мощнее, а просто толще.

Но это не единственное, что бросилось в глаза внимательным пользователям.

💭 «Он стал белым».

💭 «Он либо потратил все свои деньги, либо травмировался, потому что был таким два года назад».

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💭 «И теперь вы считаете, что норма - Нганну? Его телосложение для тяжеловеса».

💭 «Он пропустил день ног».

💭 «С допингом и без допинга».

💭 «Почему он стал белее?».

1 комментарий

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hh88_88
Главное, что он надерет зад следующему сопернику.
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