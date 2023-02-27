Это конец?

Болельщики выразили озабоченность по поводу долгожданного возвращения Джона Джонса в UFC после того, как в соцсетях появилось видео с его тренировки.

Напомним, что Джонс не дрался с февраля 2020 года, когда он победил Доминика Рейеса, а теперь собирается вернуться в UFC 285, которое состоится в эти выходные.

Джонс будет драться с Сирилом Ганом - главным претендентом на пояс UFC в тяжелом весе. Бой состоится в Лас-Вегасе.

Пояс стал вакантным после ухода Фрэнсиса Нганну, который и был последним чемпионом.

35-летний Джонс расстроил фанатов своей физической формой. Они считают, что Джон потерял скорость и былую мощь.

💭 «Никогда не любил бокс Джонса, редко видел, чтобы он наносил больше 1-2 ударов подряд... но ему никогда и не нужно было больше. Против Сирила ему понадобятся хорошие комбинации».

💭 «Он выглядит намного медленнее, чем раньше, но мы не знаем, каким он будет в клетке».

💭 «Джонс выглядит медленно. У него могут быть проблемы».

💭 «Ган легко его уложит».

💭 «Этого парня нокаутируют в 3-м раунде».

Джон Джонс уже не тот?