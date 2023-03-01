Уверяет, что не нянчила Маркуса, когда тот был малышом.

Ларса Мари Пиппен - американская телеведущая и бизнес-леди. Известность приобрела благодаря браку со звездой «Быков» Скотти Пиппеном и реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами», участницей которого является до сих пор.

Впервые о романе 32-летнего Маркуса и 48-летней Ларсы заговорили осень прошлого года, когда пару заметили на пляже в Майами.

Вскоре с парой произошел неприятный инцидент на матче НФЛ. К паре подошел мужчина и выкрикнул: «Эй, Ларса, ты чего творишь? Ты с мальчишкой, с сыном Майка? Ну а ты, чертов ублюдок! Ты настоящий чертов ублюдок, приятель».

Вскоре Ларса написала в соцсетях, что она не знала Маркуса, когда тот был ребенком.

«Маркуса впервые встретила три года назад, не знала до этого ни его, ни его семью. Мне был 21 год, и я училась в университете, когда Скотти провел еще один сезон с Эм Джеем. Мы со Скотти не общались с семьей Джордана, не были друзьями, как все думают», – написала Ларса.

Но несколько дней назад она призналась, что общается с семьей Джорданов

«Мы недавно провдили время с ними, но мне не очень хочется об этом говорить. Я чувствую, что дело не в моих родителях или его родителях — они все счастливы; вся наша семья в порядке», — объяснила 48-летняя Ларса, когда журналист спросил у нее в интервью, встречалась ли она с 60-летним Майклом и его бывшей женой Хуанитой Ваной.

На прямой вопрос, получили ли она и 32-летний Маркус «благословение» его родителей, Ларса ответила: «Да».

Что касается 16-летней разницы в возрасте дуэта, Ларса не считает, что возраст «определяет ваш уровень зрелости».

«Я встречалась с парнями, которые были намного старше меня», — отметила она. «Скотти старше меня на 10 лет».

Что касается того, как на это влияют спорные отношения между ее бывшим и отцом Маркуса, которые вместе выиграли шесть чемпионатов НБА, Ларса настаивает, что она «не планировала это таким образом», но также «не думает о том, что Скотти может чувствовать в связи с этим.