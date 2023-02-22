Пришлось придержать.

Джессика Андраде назвала необычную причину своего поражения Эрин Бланшфилд.

Бразильская звезда заявила, что потеряла концентрацию, когда ее грудь выскользнула из спортивного бюстгальтера во время боя.

«Это не оправдание, но я отвлеклась. Она положила плечо прямо на мой топ, и моя грудь полностью выскользнула. Я потеряла концентрацию и забыла контратаковать», - объяснила Андраде.

«Все, о чем я могла думать, это моя грудь. Тем не менее, это все часть боя. Это не оправдание. У нее действительно был отличный план. Это было не нарочно. Мы должны быть готовы ко всему. Я должна была отпустить свою грудь, а не придерживать ее», - добавила она.

Отметим, что после череды впечатляющих побед Бланшфилд готовится бросить вызов действующей чемпионке Валентине Шевченко.