Кажется, Джонс готов зарыть топор войны с Кормье. Однако Даниэль не верит в искренность его намерений 👊

Закончится ли многолетняя вражда?

Джон Джонс, кажется, перевернул страницу и готов окончить многолетнее противостояние с Даниэлем Кормье.

Звезда UFC собирается вернуться в октагон в следующем месяце, 5 марта он проведет бой за титул чемпиона в тяжелом весе против первого номера дивизиона Сирила Гана.

И, по-видимому, есть один человек, которого он хочет видеть в комментаторской будке этого боя — его печально известный соперник Даниэль Кормье.

У этой пары одни из самых напряженных взаимоотношений в истории UFC. Они бились дважды, в обоих случаях Джонс побеждал, однако результат второй встречи был отменен после того, как Джон сдал положительный тест на метаболит туринабола.

Между этими двумя было много словесных перепалок, их вражда не прекращалась долгие годы. Перед UFC 178 в 2014 году пара устроила драку на сцене во время просмотра перед боем. Джонс нанес удар Кормье, и их пришлось разнимать тренерам и организаторам мероприятия.

Однако, несмотря на долгую историю противостояния, Джонс, похоже, изменил свое мнение о давнем соперника.

Бывший чемпион в полутяжелом весе, по-видимому, был в хорошем настроении на этой неделе, и он написал в соцсетях:

«Я невероятно благодарен этим утром за то, что все могло сложиться по-разному. Все утро благодарил Бога».

А после он неожиданно добавил:

«ДК, ты можешь комментировать мой бой, я думаю, ты действительно хорош в том, что делаешь. Я верю, что ты будешь непредвзят. Всего наилучшего, брат».

Через несколько мгновений он ответил фанату, который предложил, чтобы Кормье дополнительно провел интервью после боя:

«Кто бы ни хотел это сделать, я совершенно не против. Я чувствую, что нахожусь в совершенно новой главе своей жизни, пусть прошлое останется в прошлом».

Кажется, Джонс действительно настроен серьезно и намерен прекратить многолетнее противостояние. Однако Кормье не верит в благородность намерений соперника. Он заявил в видео на своем канале на YouTube:

«Вы знаете, как я отношусь к Джонсу, и как мы относились друг к другу в прошлом. Все это приводит меня к следующему вопросу: как мне это понимать? Это сообщение, которое на первый взгляд кажется комплиментом, можно интерпретировать, как попытку меня уколоть, учитывая тот факт, что люди часто называют меня предвзятым. Кроме того, просто для протокола: мне не нужно разрешение, чтобы комментировать чей-то бой. Если Джон говорит искренне, мне приятно слышать, что даже учитывая нашу историю, он признает мой профессионализм и верит, что я могу отдать ему должное и выполнить свою работу честно. Мне кажется, Джонс взрослеет. Похоже, теперь он использует другой подход к подготовке к бою и всему остальному. В любом случае, я профессионал, и должен справиться со своей работой».