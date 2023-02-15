⚰ 🥀 «Мертв в моих глазах». Тайсон Фьюри заявил, что его не интересует бой с Энтони Джошуа. Он желает побить только двух соперников 🥊

И вот их имена.

Похоже, что не стоит ожидать боя Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа. «Цыганский король» абсолютно не заинтересован в поединке, заявляя, что соперник «мертв» в его глазах.

Непобежденный король WBC в супертяжелом весе остановил Диллиана Уайта и Дерека Чисору в прошлом году, а теперь готовится к поединку с Александром Усиком, который имеет титулы WBA (супер), IBF, WBO и The Ring Magazine.

Однако, если ему не удастся провести супербой с украинской звездой, то он рассмотрит возможность поединка с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я даже больше не хочу туда ходить. Все кончено. Нет интереса к каким-либо диалогам с Джошуа. Ноль. Человек мертв в моих глаза», - сказал Фьюри.

Фьюри также напомнил о своем предложении Нганну, настаивая на том, что они встретятся в клетке, а не на боксерском ринге.

«Мое предложение Нганну на столе. Как я уже сказал, если Усик не будет драться, то я буду искать бой с Фрэнсисом.

Я собираюсь заключить сделку на два боя на боксерском ринге и в клетке. Я никогда не просил его драться на боксерском ринге. Я всегда говорил - клетка. Сделка была о клетке и перчатках по четыре унции - давайте.

На боксерном ринге это было бы бессмысленное соревнование. Это было бы похоже на то, как я дрался с кем-то в местном тренажерном зале - тренажерном зале для бодибилдинга. Но в клетке может случиться все, что угодно», - добавил он.

Нганну может без проблем сразиться с Фьюри после того, как покинул UFC.

По поводу угрозы к его титулам со стороны Усика, Фьюри продолжил: «Я думаю, что это тяжелая борьба для всех. Все эти, так называемые, претенденты - он хорош для них. Но он не достаточно силен для меня. Я - самый трудный».

Отвечая на вопрос о выборе своего следующего соперника между Усиком и Нганну, Фьюри ответил:

«На самом деле меня это не беспокоит. Любой из них. Потому что я легко их разобью. Почему бы просто не провести командный матч, где они могут заменять друг друга в течение 12 раундов. Черт возьми! Сделайте 15 раундов! Пятиминутных раундов! С 30-секундным отдыхом!».