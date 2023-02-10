🤩 «Я огромная фанатка Рианны». Серена Уильямс назвала песню, которая заставляет ее плакать - вы не удивитесь 😢

Перекличка фанатов Рианны.

Серена Уильямс назвала песню Рианны, которая заставляет ее плакать.

Предстоящее выступление 34-летней певицы на Супербоуле 2023 вызвало большое волнение, так как она должна выйти на сцену впервые за семь лет. Произойдет это уже сегодня ночью во время перерыва матча между «Филадельфией Иглз» и «Канзас-Сити Чифс».

Серена назвала себя огромной поклонницей Рианны, добавив, что не может дождаться, когда она выступит вживую после такого долгого времени. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» надеется, что певица исполнит песню «Lift Me Up», которую она спела для фильма «Чёрная Пантера: Ваканда навеки».

«Я очень надеюсь, что она споет «Lift Me Up». Эта песня заставляет меня плакать каждый раз. Она такая хорошая», - сказала Серена Уильямс для ESSENCE.

«Я огромная фанатка Рианны. Я просто буду счастлива, если она исполнит эту песню, и очень рада, что она выступит на Супербоуле. Это будет захватывающее зрелище», - добавила американка.

Добавим, что песня «Lift Me Up» - эмоциональная дань уважения покойному актеру Чедвику Боузману. Уильямс уже заявляла, что это лучший фильм Марвел, который она видела».

Кстати, Серена снялась в рекламе, которую будут показывать в перерыве матча!