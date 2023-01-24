Sportsdaily
Блог

«Что, если Хабиб будет покемоном?» Тони Фергюсон потроллил Нурмагомедова в соцсетях

Тони Фергюсон Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
MMA MMA
UFC UFC
Клубы
Единоборства Единоборства

Несмотря на то, что бой между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым так и не состоялся, поскольку его отменяли пять раз, «Эль Кукуй» при возможности не перестает подначивать «Орла» в социальных сетях.

Сегодня Тони опубликовал веселое видео, как он ловит Нурмагомедова с помощью «покебола» — приспособления, используемого для ловли существ в известном аниме «Покемон»:

«Фергюсон пытается поймать Хабиба. Сможет ли он это сделать? Или Хабиб убежит? Кто знает», — гласит всплывающая надпись на видео.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brildan
Бедолага, совсем не знает чем заняться после 5-ти поражений. Хабиб за это время кучу бизнесов открыл, тренировал весьма успешно, летает везде, кайфует от жизни, а кукуй в 38 по башке чепалахи получает и все не может про тирамису забыть(
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий