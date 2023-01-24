«Что, если Хабиб будет покемоном?» Тони Фергюсон потроллил Нурмагомедова в соцсетях

Несмотря на то, что бой между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым так и не состоялся, поскольку его отменяли пять раз, «Эль Кукуй» при возможности не перестает подначивать «Орла» в социальных сетях.

Сегодня Тони опубликовал веселое видео, как он ловит Нурмагомедова с помощью «покебола» — приспособления, используемого для ловли существ в известном аниме «Покемон»:

«Фергюсон пытается поймать Хабиба. Сможет ли он это сделать? Или Хабиб убежит? Кто знает», — гласит всплывающая надпись на видео.