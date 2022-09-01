Евробаскет. История в эмблемах

Уже сегодня в нескольких европейских странах стартует очередной чемпионат Европы по баскетболу среди молодых и красивых мужчин. Самое время вспомнить логотипы прошедших турниров.

1935 год. Швейцария

Самый первый чемпионат Европы прошел со 2 по 7 мая 1935 года в Швейцарии. Тройка призеров того турнира:

Латвия

Испания

Чехословакия

Хозяева «поляны» финишировали четвертыми.

1937 год. Латвия

Это не совсем логотип, программка того турнира.

А вот лучшие сборные того соревнования:

Литва

Италия

Франция

Сборная Латвии на том турнире финишировала шестой. Восьмое место заняла сборная Египта, которая вскоре сама принимала Евробаскет и выиграла его, но это уже было после Второй мировой войны.

1939 год. Литва

Чемпионат сдвинулся в датах, призеры тоже несильно поменялись:

Литва

Латвия

Польша

1946 год. Швейцария

Логотип того турнира найти не удалось, но есть постер тех соревнований

А вот и призеры того турнира:

Чехословакия

Италия

Венгрия

По понятным причинам прибалтийские сборные в том турнире принять участие не имели возможности. Стоит отметить восьмое место на том турнире Люксембурга. Польша турнир провалила финишировала девятой.

1947 год. Чехословакия

Первая победа сборной СССР пришлась именно на тот турнир. Второе место досталось хозяевам чемпионата, третьими финишировала сборная Египта. Про успех которых через два года вспоминалось выше.

А после этого истрия в эмблемах турнира теряется, а возобновляется лишь через восемь лет.

1955 год. Венгрия

В том турнире принимали участие уже 18 сборных. А вот его итоги:

Венгрия

Чехословакия

СССР

Хотелось бы отметить сборную Югославии, которая совсем скоро станет одной из сильнейших сборных в Европе, тогда они финишировали восьмыми.

1959 год. Турция

Одиннадцатый чемпионат Европы прошел в конце мая в Стамбуле.

Призеры того турнира:

СССР

Чехословакия

Франция

Хозяева финишировали двенадцатыми, чуть выше в турнирной таблице расположилась сборная Израиля. А сборная Ирана финишировала последней.

1961 год. Югославия

А вот и призеры того турнира:

СССР

Югославия

Болгария

А вот и сборная Югославии начинает завоевывать медали чемпионатов Европы, и совсем скоро они его выиграют (простите за спойлер).

1963 год. Польша

Первый чемпионат Европы, который проводился в середине осени. Лучшие команды того турнира:

СССР

Польша

Югославия

Болгария стала пятой на том турнире.

1967 год. Финляндия

Очередной фестиваль лучших европейских сборных подарил праздник баскетбола Финляндии. Сроки проведения были привычные за последнее время, турнир прошёл с 28 сентября по 8 октября. Вот тройка призеров того Евробаскета:

СССР

Чехословакия

Польша

Хозяева турнира финишировали шестыми.

1969 год. Италия

Очередной чемпионат Европы принимала завершился победой СССР. Команды из Югославии и Чехословакии дополнили призовую тройку. Италия финишировала шестой.

1971 год. ФРГ

Впервые чемпионат проводился на территории Западной Германии. Хозяева площадки заняли девятую строчку. Победителем опять стала сборная СССР. Сборная Югославии заняла второе место. Сбоная Италия стала третьей.

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1973 год. Испания

Традиционные сроки проведения, но новая страна. Восемнадцатый чемпионат Европы стал удачным для хозяев турнира. Они уступили только в финале сборной Югославии. Третьей финишировала сборная СССР.

1975 год. Югославия

И снова турнир проводился летом. В начале июня. Золотой дубль представителей югославской школы баскетбола. Сборная СССР проиграла в финале. Итальянские баскетболисты победили в матче за третье место.

1977 год. Бельгия

Чемпионат снова проводился осенью. Бельгия финишировала восьмой. А призеры традиционные:

Югославия

СССР

Чехословакия

1979 год. Италия

Снова лето, снова Италия, снова победа сборной СССР. Казалось бы.. ничего нового. Но нет. Серебро того турнира увезла сборная Израиля. А третье место снова у сборной Югославии.

1981 год. Чехословакия

Израиль тот турнир не выиграл, финишировав шестым. Чехословакия стала третьей, Югославия второй, победа досталась команде Советского Союза.

1983 год. Франция

Сборная Италии стала лучшей командой континета на том турнире. Испанская сборная заняла второе место. Баскетболисты СССР остались третьеми. Стоит отметить четвертое место сборной Нидерландов. Следом расположились хозяева чемпионата.

1985 год. ФРГ

Символики турнира не обнаружено. А призеры известны:

СССР

Чехословакия

Италия

Сборная ФРГ финишировали на пятом месте.

1987 год. Греция

Хозяева чемпионата решили использовать преимущество своей площадки и завоевали золотые медали. СССР и Югославия снова в призерах.

1989 год. Югославия (Хорватия)

Сборные СССР и Югославии проводили один из последних турниров в своей истории. Заняли третье и первое место. Сборная Греции стала второй.

1991 год. Италия

Сборная СССР на турнир не поехала. Команда Югославии снова победила. Сборные Италии и Испании тоже радовались медалям того турнира.

1993 год. Германия

Символика не сохранилась, но тот Евробаскет вошел в историю. Сборная Хорватии финишировала третьей, сборная России проиграла в финале. Золотые медали впервые в своей истории завоевали немецкие баскетболисты.

1995 год. Греция

Сборная Сербии и Черногории (на том турнире они назывались Югославией) впервые в истории стала лучшей командой континента. Сборная Литвы снова стала серебряными призерами, Хорватия расположилась на третьей строчке. Россия стала седьмой. Сборная Словении – двенадцатой.

1997 год. Испания

Логотипа не обнаружено. Югославия, Италия, Россия – в призерах. Зафиксировано.

1999 год. Франция

Ничего выдающегося, но на эмблеме появился логотип ФИБА. Представители Италии, Испании и Югославии появились на подиуме по итогам того турнира. Франция осталась четвертой.

2001 год. Турция

С 31 августа по 9 сентября лучшие команды Европы собрались в Турции. Хозяева паркета огорчили всех гостей и завоевали серебрянные медали. Югославия снова привезла золотой состав. Испания стала третьей. Германия четвертой. Россия пятой.

2003 год. Швеция

Сборная Швеции турнир провалила, финишировала последней. А вот и лучшие команды того чемпионата:

Литва

Испания

Италия

2005 год. Сербия и Черногория

И снова хозяева турнира выступили неудачно. 9 и 12 места – их результат. А вот и триумфаторы:

Греция

Германия

Франция

2007 год. Испания

Великий финал того чемпионата подарили сборные России и Испании. В упорной борьбе наши баскетболисты стали лучшей командой континента. Литва завоевала бронзу.

2009 год. Польша

Еще одна страна, куда вернулся чемпионат Европы. Стоит отметить хорошее выступление на том турнире сборной Словении. Они стали четвертыми. Испания, Сербия и Греция стали лучшими на том турнире. Польша финишировала далеко от призовых мест.

2011 год. Литва

Литва на домашнем турнире выступила нормально, заняв пятое место. А вот и призеры:

Испания

Франция

Россия

2013 год. Словения

Это был последний турнир проводимый в одной стране. Сербия на том турнире финишировала на седьмом месте, Украина шестая, Словения была на пятой строчке, Хорватия четвертая. А вот и призеры:

Франция

Литва

Испания

2015 год. Франция, Хорватия, Германия, Латвия

Сначала разберемся с хозяевами турнира. Латвия стала восьмой, Германия провалилась и стала 18-й сборной турнира. Хорватия заняла девятое место. Франция выиграла бронзовые медали. Литва вторая. Испания снова чемпион.

2017 год. Турция. Финляндия. Израиль. Румыния

Разберемся для начала с хозяевами мероприятия. Румыния стала предпоследней командой Евробаскета. Израиль провалился и закончил соревнование на двадцать первой позиции. Турция четырнадцатая. Финляндия осталась на одиннадцатом месте.

А вот и лучшие сборные того чемпионата:

Словения

Сербия

Испания

Последний турнир в двухлетнем цикле. После этого было принято решение проводить чемпионаты Европы раз в четырге года. А потом вмешалась пандемия и турнир перенесли на этот год. Вот его логотип.

2022 год. Германия. Чехия. Грузия. Италия

Cовсем скоро мы узнаем, кто станет баскетбольным королем Европы и сыграют хозяева.

Смотрите баскетбол, любите баскетбол, живите баскетболом. Это лучшая игра с мячом. Не сомневаюсь.

Редактор текста: Саша Булычева