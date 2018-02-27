16 дней мирового события

Завершены Олимпийские игры в Пхенчхане. На одном дыхании проходили день за днем. Профессиональные спортсмены радовали болельщиков своим мастерством. Олимпиада обсуждалась везде. Остался осадок от того, что вместо сборной России были Олимпийские атлеты из России, которые остались без флага, гимна, национальной символики и в неполном составе. Несмотря на это, спортсмены из России выступили достойно. И большая заслуга в этом лыжников, которые завоевали целую россыпь медалей. Фигуристка Загитова и хоккеисты выиграли золотые медали в самом конце игр. ОАР все-таки вернулись домой с наградами высшего достоинства. Немногочисленность болельщиков на соревнованиях поразила. Из-за этого Олимпиада в полной мере не ощущалась. Лишь символика и атрибуты напоминали нам об играх. Также были проблемы в плане организации.