На крутых виражах: «Барыс» поднимается на пятую строчку восточной конференции после мощной домашней серии

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«Барыс» провел пять домашних игр на своей арене: выиграл в четырех матчах, при этом дважды отыграв на ноль. Команда Андрея Скабелки проделала работу над ошибками после выезда и удачно завершила первую домашнюю серию.

Астанинская команда КХЛ добыла девять очков в девяти играх, и поднялась на пятую строчку в своей конференции. По возвращении домой сине-белые сменили капитана. Если на старте сезона с капитанской нашивкой выходил Никита Михайлис, который все еще не отличился забитой шайбой, что весьма и весьма непривычно, то в домашних сериях команду за собой повел Линдон Вей, который становится лучшим бомбардиром и лучшим снайпером команды по совместительству. Лучшим ассистентом команды с семью передачами стал новичок КХЛ защитник Джесси Грэм. Замыкает тройку лидеров Энтони Луис с четырьмя забитыми шайбами и двумя передачами.

Домашняя серия для «Барыса» началась встречей с очень неудобным соперником из Челябинска. «Трактор» Анвара Гатиятулина со звездным составом не смог одолеть команду Скабелки. После активного начала как со стороны одной, так и с другой команд, на седьмой минуте встречи Линдон Вей забивает первую шайбу в этом матче, Никита Михайлис и Кирилл Савицкий в ассистентах.

К завершению первой двадцатиминутки, после потрясающей «слепой» передачи в разрез Джесси Грэма на Линдона Вея на Никиту Михайлиса, который в свою очередь направляет шайбу на пятак соперника, где находился Кирилл Савицкий, сумевший завершить атаку голом. После удаления Михаила Григорьева, когда до окончания первого периода остается восемь секунд, Тему Пулккинен сокращает отставание в счете своей команды.

Если второй период проходит без голов, то в третьем периоде, снова под самый занавес встречи, за пять секунд до окончания матча, Линдон Вей из своей зоны отправляет шайбу в пустые ворота «Трактора». Первая победа «Барыса» в нынешнем чемпионате завершается со счетом 3:1.

Далее в гости к «Барысу» приехал омский «Авангард». У команд состоялись спаренные игры, в которых команды обменялись победами. В первой игре ворота сине-белых, как и в предыдущей, охранял Никита Бояркин, а в стартовом составе у «Авангарда» выходил Станислав Галимов. После пропущенной четвертой шайбы, Дмитрий Рябыкин сменил Галимова на Василия Демченко. Счет в матче открывает Ансар Шайхмедденов, забросивший свою первую шайбу в КХЛ. Джесси Грэм и Джереми Бракко ассистенты форварда «Барыса». Во втором периоде, после передачи Джереми Бракко на Линдона Вея, который стянул на себя Александра Дергачева и Семена Чистякова, делает передачу на открытого Энтони Луиса, который не промахивается, и отправляет шайбу в ворота «Авангарда». За шесть секунд до окончания второго периода Владимир Ткачев смог распечатать ворота Никиты Бояркина. Третий период начинается с гола Ивана Мищенко, который смог прострелить после передачи Энтони Луиса. Линдон Вей приносит четвертое очко своей команде после оставления Никиты Михайлиса. Через минуту, после передачи Андрея Береглазова, Сергей Толчинский смог сократить отставание в счете до минимума. «Авангард» не собирался сдаваться, снова и снова посягая на ворота «Барыса», омичи смогли сократить разрыв до одного гола, отличился Владимир Брюквин. Но и «Барыс» не перешел в оборонительный хоккей, матч завершил бросок Энтони Луиса в уже пустые ворота «Авангарда», девятый номер сине-белой команды, после передачи Джереми Бракко, ставит точку в этой игре, сделав счет 5:3.

На следующий день «Авангард» смог забить в ворота «Барыса» столько же, сколько пропустил в предыдущей игре, ну а астанинская команда ограничилась двумя забитыми шайбами. Андрей Скабелка также прибегнул к замене вратаря после третей пропущенной шайбы, вместо Андрея Шутова выходит Никита Бояркин. Счет в матче открыл Александр Дергачев. Затем Сергей Толчинский удваивает преимущество своей команды. Через минуту Егор Петухов смог отличиться за своих. Во втором периоде, играя в большинстве, Рид Буше снова укрупняет счет для своей команды. Минутой позже дуэт защитников «Авангарда» делает счет 1:4, Дамир Шарипзянов отдает передачу Семену Чистякову, тот не промахивается. Алексей Береглазов, снова защитник, отличается после передачи Александра Белова и Рида Буше. Последней забитой шайбой в матче оказалась шайба Линдона Вея, Джесси Грэм бросил в сторону пятака, капитан «Барыса» добил. Оставшееся время матча подопечные Скабелки не смогли найти пути для реализации своих моментов. Первая победа «Авангарда» в текущем сезоне, финальный счет 2:5.

Следующим соперником стала «Сибирь». Никита Бояркин снова вышел защищать ворота «Барыса», у новосибирцев отыграл Денис Костин. Канадский защитник Нельсон Ножье, который только присоединился к команде, принял участие в матче, и запомнился большим желанием отличиться в первой же игре за астанинскую команду. Впрочем, команда Андрея Скабелки в этом матче оставила свои ворота нетронутыми, отыграв на ноль. Джереми Бракко открыл счет в матче после передачи Линдона Вея. Егор Петухов удваивает преимущество за три минуты до окончания первого периода. В ассистентах Адиль Бекетаев и Джесси Грэм. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Завершала эту домашнюю серию встреча с «Автомобилистом», который на данный момент является лидером «Востока». В этом матче на «Барыс Арене», как и в предыдущем, забивает только «Барыс», и только в первом периоде. Все те же две шайбы, только исполнители другие. На последнем рубеже обороны «Барыса» становится Юлиус Гудачек, у екатеринбургской команды – молодой вратарь Владимир Галкин. Очередное снайперское очко достается Энтони Луису, который замыкает атаку «Барыса» после передачи Джесси Грэма и Джереми Бракко.

А вот вторая шайба на счету у Аркадия Шестакова, хотя немалая доля заслуги приходится на Кирилла Максимова, который набрасывал в сторону ворот после передачи все того же Джесси Грэма. Шайба заползла в ворота команды Николая Заварухина. В итоге снова 2:0, и снова «Барыс» не пропускает.