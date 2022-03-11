Особое мнение
Блог
Трибуна

Вот и все: «Барыс» завершает сезон-2021/22

Роман Старченко Роман Старченко
Алихан Асетов Алихан Асетов
Кирилл Савицкий
Якоб Берглунд Якоб Берглунд
Томаш Юрчо Томаш Юрчо
Джозеф Морроу Джозеф Морроу
Якоб Лилья Якоб Лилья
КХЛ КХЛ
Юрий Михайлис
Линден Вей Линден Вей
Роман Савченко Роман Савченко
Кертис Волк Кертис Волк
Никита Михайлис Никита Михайлис
Металлург Мг Металлург Мг
Барыс Барыс
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

От редакции: этот пост был опубликован болельщицей на Трибуне. Каждый читатель Sports.ru Казахстан может завести блог на нашем сайте и выражать свое мнение о событиях в казахстанском спорте!

Уже третий сезон подряд в плей-офф астанинский «Барыс» встречается с «Металлургом» и уже второй год подряд вылетает с первого раунда. Команда Юрия Михайлиса провела пять встреч против «Магнитки», сумев выиграть только в первом матче. Таким образом, столичная команда из Казахстана в КХЛ завершает свое участие в сезоне-2021/22, в большей степени оказавшемся под влиянием внешних факторов.

Прежде чем критиковать игру команды, следует понимать, что длинные руки политики добрались и до нашей любимой команды. Но в связи с приостановлением авиаперелетов из Казахстана в Россию, растущими санкциями и другими объективными факторами едва ли можно что-либо предъявлять игрокам «Барыса». Напомним, что все финские игроки, которые, между прочим, теперь олимпийские чемпионы, покинули лигу, и, судя по видеообращениям самих игроков, не по собственной воле. Вот они – права человека в Европе, которая свято чтит все международные предписания. Но все же мы не о политике, мы говорим и пишем о спорте. И прежде всего мы за мир, сотрудничество и дружбу между всеми странами и народами.

После Олимпийских игр в Пекине КХЛ сделала заявление, что оставшиеся игры регулярного чемпионата не будут доиграны. Вместо этого до начала плей-офф «Барыс» провел товарищеские матчи с командами из Западной конференции: одну встречу со «Спартаком» и две с московским «Динамо». Сине-белая команда одолела «Спартак» со счетом 2:7 и выиграла первый матч против московского «Динамо» со счетом 3:4, а во второй игре бело-голубая команда смогла выиграть со счетом 6:3.

Первый матч против «Металлурга», который оказался единственным победным матчем для «Барыса» в этом сезоне, запомнился дублем заряженного на победу после бронзы на Олимпийских играх Томаша Юрчо. Также Якуб Лилья смог забросить одну шайбу в ворота тогда еще Юхо Олкинуоры. За «Магнитку» отличился хорошо нам знакомый Линус Виделль, а также Николай Голдобин, который также хорошо известен казахстанским болельщикам по прошлогоднему плей-офф.

Во второй встрече «Магнитка» одолела «Барыс» со счетом 6:2. С передачи Никиты Михайлиса и Кертиса Волка счет в матче открывает Якуб Лилья – самая забивная тройка нападения по ходу этого сезона в команде Юрия Михайлиса. Под самый занавес матча ворота Василия Кошечкина смог поразить Якуб Берглунд, после передачи Джо Морроу и Линдона Вея. После запроса тренера «Магнитки» Ильи Воробьева был отменен гол Романа Савченко, отправленный пушечным выстрелом от синей линии. Стоит отметить судейство в этой игре: необоснованные удаления игроков «Барыса» сказались на игроках и подломили хоккеистов астанинской команды. Трудно побеждать, когда судьи играют против тебя, а твой соперник не кто-нибудь, а лидер всей лиги.

Третий матч, уже на «Барыс Арене», также завершился проигрышем для команды из Нур-Султана. Итог матча – 3:5. В первых двух периодах у команды Михайлиса не получалось ничего. В третьем периоде «Барыс» смог трижды поразить ворота соперника: отличились Кертис Волк с передачи неугомонного Якоба Лильи, Никита Михайлис с помощью Кирилла Савицкого и Кертиса Волка, и Коди Куник (в ассистентах снова Кертис Волк и Джо Морроу). Но этого оказалось мало, и преимущество уже у «Металлурга».

В четвертом матче плей-офф «Магнитка» снова сумела забросить пять шайб. Особо отличился здесь обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона Денис Зернов, оформив хет-трик. Линус Видель и Григории Дронов также забили по голам. Ну а за «Барыс» отличились Линдой Вей и Якуб Берглунд. Отметим, что в обоих голах ассистировал Джо Морроу: в первом голе с Томашем Юрчо, а во втором на пару с Коди Куником. В итоге 5:2, а счет в раунде 1:3 в пользу магнитогорской команды.

Пятый матч снова был на «Арене Металлург», и хозяева взяли верх. Финальная игра для «Барыса» в этом сезоне, как показалась нам, была лишь формальностью, команда откровенно не шла в бой. Итоговый счет в матче – 3:1. Одну единственную шайбу за астанинцев забросил в свой день рождения Кирилл Савицкий. Весьма ожидаемо «Металлург» выходит в следующий раунд плей-офф КХЛ, а «Барыс» заканчивает сезон на весьма грустной ноте, поскольку потенциал у команды все же есть.

Отметим, что Роман Старченко не играл в этом плей-офф, и с капитанской нашивкой выходил Роман Савченко. Во время второй встречи Алихан Асетов получил повреждение и больше не выходил на лед, что дало возможность сыграть свои первые матчи в плей-офф Динмухамеду Кайржану, Ансару Шайхмедденову и Адилю Бекетаеву.

По итогу регулярного чемпионата «Барыс» провел 47 игр, выиграв 22 встречи (4 из них в овертайме и 4 – в послематчевых буллитах). Команда Юрия Михайлиса сумела набрать 48 очков и оказалась на 8 месте в Восточной конференции и на 17 месте в лиге. Забито 127 шайб, пропущено 138.

Лучшим бомбардиром команды становится Никита Михайлис, за ним идет Кертис Волк, и замыкает тройку лидеров Якуб Лилья. Что касается вратарей, то львиная доля матчей приходится на Йони Ортио.

Очень приятным моментом для фанатов является тот факт, что «Барыс» забил в абсолютно каждом матче сезона, включая плей-офф. Также, отметим, что лидером по забитым шайбам в меньшинстве тоже является столичный клуб – у команды восемь шайб. Но повременим с пением дифирамбов команде Юрия Михайлиса, так как результат оставляет желать лучшего. Не будем впадать в подробности отрицательных моментов по игре, отметим лишь крайне слабую реализацию голевых моментов и провальную защиту команды, а остальные детали вытекают отсюда.

Всегда есть место критике, особенно тогда, когда команда играет нестабильно. Из года в год мы наблюдаем за новыми трендами в команде, но общего существенного положительного сдвига нет, и это удручает. Особенно запоминаются встречи, когда команда даже не старается играть. Возникает вопрос: зачем тогда играть вообще, особенно в плей-офф?

Да, мы понимаем, что легионерам, в силу происходящих событий в мире, может быть не комфортно, можем понимать, что решения судей демотивируют команду. И тут остаются вопросы к самой КХЛ: зачем делать лигу международной, если в конце концов иностранные команды все равно, как правило, уступают, не дойдя и до финала конференции? Делаем выводы, но не прогнозы на новый сезон, ведь в нынешних реалиях можно ожидать чего угодно.

Мы все надеемся на мир в самом скором времени, и на то, что лига вернется в новом сезоне с такой же географией участников, как в начале сезона-2021/22, что и команды, и игроки снова встретятся уже следующей осенью. В свою очередь мы поддерживаем «Барыс» и ждем от команды самых лучших результатов.

P.S. На самом деле разочаровывает не счет, а игра хоккеистов. У болельщиков меткий глаз и сразу заметно, когда команда выходит проигрывать. А воля к победе всегда окупается и приносит свои плоды в любом матче. Главное – не сдаваться!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные