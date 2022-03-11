Вот и все: «Барыс» завершает сезон-2021/22

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Уже третий сезон подряд в плей-офф астанинский «Барыс» встречается с «Металлургом» и уже второй год подряд вылетает с первого раунда. Команда Юрия Михайлиса провела пять встреч против «Магнитки», сумев выиграть только в первом матче. Таким образом, столичная команда из Казахстана в КХЛ завершает свое участие в сезоне-2021/22, в большей степени оказавшемся под влиянием внешних факторов.

Прежде чем критиковать игру команды, следует понимать, что длинные руки политики добрались и до нашей любимой команды. Но в связи с приостановлением авиаперелетов из Казахстана в Россию, растущими санкциями и другими объективными факторами едва ли можно что-либо предъявлять игрокам «Барыса». Напомним, что все финские игроки, которые, между прочим, теперь олимпийские чемпионы, покинули лигу, и, судя по видеообращениям самих игроков, не по собственной воле. Вот они – права человека в Европе, которая свято чтит все международные предписания. Но все же мы не о политике, мы говорим и пишем о спорте. И прежде всего мы за мир, сотрудничество и дружбу между всеми странами и народами.

После Олимпийских игр в Пекине КХЛ сделала заявление, что оставшиеся игры регулярного чемпионата не будут доиграны. Вместо этого до начала плей-офф «Барыс» провел товарищеские матчи с командами из Западной конференции: одну встречу со «Спартаком» и две с московским «Динамо». Сине-белая команда одолела «Спартак» со счетом 2:7 и выиграла первый матч против московского «Динамо» со счетом 3:4, а во второй игре бело-голубая команда смогла выиграть со счетом 6:3.

Первый матч против «Металлурга», который оказался единственным победным матчем для «Барыса» в этом сезоне, запомнился дублем заряженного на победу после бронзы на Олимпийских играх Томаша Юрчо. Также Якуб Лилья смог забросить одну шайбу в ворота тогда еще Юхо Олкинуоры. За «Магнитку» отличился хорошо нам знакомый Линус Виделль, а также Николай Голдобин, который также хорошо известен казахстанским болельщикам по прошлогоднему плей-офф.

Во второй встрече «Магнитка» одолела «Барыс» со счетом 6:2. С передачи Никиты Михайлиса и Кертиса Волка счет в матче открывает Якуб Лилья – самая забивная тройка нападения по ходу этого сезона в команде Юрия Михайлиса. Под самый занавес матча ворота Василия Кошечкина смог поразить Якуб Берглунд, после передачи Джо Морроу и Линдона Вея. После запроса тренера «Магнитки» Ильи Воробьева был отменен гол Романа Савченко, отправленный пушечным выстрелом от синей линии. Стоит отметить судейство в этой игре: необоснованные удаления игроков «Барыса» сказались на игроках и подломили хоккеистов астанинской команды. Трудно побеждать, когда судьи играют против тебя, а твой соперник не кто-нибудь, а лидер всей лиги.

Третий матч, уже на «Барыс Арене», также завершился проигрышем для команды из Нур-Султана. Итог матча – 3:5. В первых двух периодах у команды Михайлиса не получалось ничего. В третьем периоде «Барыс» смог трижды поразить ворота соперника: отличились Кертис Волк с передачи неугомонного Якоба Лильи, Никита Михайлис с помощью Кирилла Савицкого и Кертиса Волка, и Коди Куник (в ассистентах снова Кертис Волк и Джо Морроу). Но этого оказалось мало, и преимущество уже у «Металлурга».

В четвертом матче плей-офф «Магнитка» снова сумела забросить пять шайб. Особо отличился здесь обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона Денис Зернов, оформив хет-трик. Линус Видель и Григории Дронов также забили по голам. Ну а за «Барыс» отличились Линдой Вей и Якуб Берглунд. Отметим, что в обоих голах ассистировал Джо Морроу: в первом голе с Томашем Юрчо, а во втором на пару с Коди Куником. В итоге 5:2, а счет в раунде 1:3 в пользу магнитогорской команды.

Пятый матч снова был на «Арене Металлург», и хозяева взяли верх. Финальная игра для «Барыса» в этом сезоне, как показалась нам, была лишь формальностью, команда откровенно не шла в бой. Итоговый счет в матче – 3:1. Одну единственную шайбу за астанинцев забросил в свой день рождения Кирилл Савицкий. Весьма ожидаемо «Металлург» выходит в следующий раунд плей-офф КХЛ, а «Барыс» заканчивает сезон на весьма грустной ноте, поскольку потенциал у команды все же есть.

Отметим, что Роман Старченко не играл в этом плей-офф, и с капитанской нашивкой выходил Роман Савченко. Во время второй встречи Алихан Асетов получил повреждение и больше не выходил на лед, что дало возможность сыграть свои первые матчи в плей-офф Динмухамеду Кайржану, Ансару Шайхмедденову и Адилю Бекетаеву.

По итогу регулярного чемпионата «Барыс» провел 47 игр, выиграв 22 встречи (4 из них в овертайме и 4 – в послематчевых буллитах). Команда Юрия Михайлиса сумела набрать 48 очков и оказалась на 8 месте в Восточной конференции и на 17 месте в лиге. Забито 127 шайб, пропущено 138.

Лучшим бомбардиром команды становится Никита Михайлис, за ним идет Кертис Волк, и замыкает тройку лидеров Якуб Лилья. Что касается вратарей, то львиная доля матчей приходится на Йони Ортио.

Очень приятным моментом для фанатов является тот факт, что «Барыс» забил в абсолютно каждом матче сезона, включая плей-офф. Также, отметим, что лидером по забитым шайбам в меньшинстве тоже является столичный клуб – у команды восемь шайб. Но повременим с пением дифирамбов команде Юрия Михайлиса, так как результат оставляет желать лучшего. Не будем впадать в подробности отрицательных моментов по игре, отметим лишь крайне слабую реализацию голевых моментов и провальную защиту команды, а остальные детали вытекают отсюда.

Всегда есть место критике, особенно тогда, когда команда играет нестабильно. Из года в год мы наблюдаем за новыми трендами в команде, но общего существенного положительного сдвига нет, и это удручает. Особенно запоминаются встречи, когда команда даже не старается играть. Возникает вопрос: зачем тогда играть вообще, особенно в плей-офф?

Да, мы понимаем, что легионерам, в силу происходящих событий в мире, может быть не комфортно, можем понимать, что решения судей демотивируют команду. И тут остаются вопросы к самой КХЛ: зачем делать лигу международной, если в конце концов иностранные команды все равно, как правило, уступают, не дойдя и до финала конференции? Делаем выводы, но не прогнозы на новый сезон, ведь в нынешних реалиях можно ожидать чего угодно.

Мы все надеемся на мир в самом скором времени, и на то, что лига вернется в новом сезоне с такой же географией участников, как в начале сезона-2021/22, что и команды, и игроки снова встретятся уже следующей осенью. В свою очередь мы поддерживаем «Барыс» и ждем от команды самых лучших результатов.

P.S. На самом деле разочаровывает не счет, а игра хоккеистов. У болельщиков меткий глаз и сразу заметно, когда команда выходит проигрывать. А воля к победе всегда окупается и приносит свои плоды в любом матче. Главное – не сдаваться!