📸 Фанат прорвался на поле и отметил гол Диаса вместе с командой. Болельщику досталось от Нуньеса и Конате

«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка Англии на стадии 1/32 финала. На 80-й минуте Кивер забил в свои ворота. Уже в добавленное время преимущество мерсисайдцев увеличил Луис Диас.

Вместе с радостными подопечными Клоппа гол колумбийца решил отметить фанат, которому удалось прорваться на поле. Парень в черной шапке моментально набросился с объятиями на Диаса и Трента.

Нуньес, присоединившийся к празднованию, тут же настучал бедному фанату по голове.

Конате тоже не оставил болельщика без внимания: Ибраима стянул с него шапку и швырнул ее куда-то в сторону трибун.

Подоспевшие стюарды увели парня с поля, спасая игроков от болельщика. Или спасая самого фаната от безудержной радости футболистов, тут уж как посмотреть.

10 января «Ливерпуль» ждет встреча с «Фулхэмом» в Кубке лиги. А 21 января «красные» сразятся с «Борнмутом» в рамках 21-го тура АПЛ.

Как вам такое взаимодействие фаната с футболистами?