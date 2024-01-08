LFC 2020
Блог

📸 Фанат прорвался на поле и отметил гол Диаса вместе с командой. Болельщику досталось от Нуньеса и Конате

Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Ибраима Конате Ибраима Конате
Луис Диас Луис Диас
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Кубок Англии Кубок Англии
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка Англии на стадии 1/32 финала. На 80-й минуте Кивер забил в свои ворота. Уже в добавленное время преимущество мерсисайдцев увеличил Луис Диас.

Вместе с радостными подопечными Клоппа гол колумбийца решил отметить фанат, которому удалось прорваться на поле. Парень в черной шапке моментально набросился с объятиями на Диаса и Трента.

Нуньес, присоединившийся к празднованию, тут же настучал бедному фанату по голове.

Конате тоже не оставил болельщика без внимания: Ибраима стянул с него шапку и швырнул ее куда-то в сторону трибун.

Подоспевшие стюарды увели парня с поля, спасая игроков от болельщика. Или спасая самого фаната от безудержной радости футболистов, тут уж как посмотреть.

10 января «Ливерпуль» ждет встреча с «Фулхэмом» в Кубке лиги. А 21 января «красные» сразятся с «Борнмутом» в рамках 21-го тура АПЛ.

Как вам такое взаимодействие фаната с футболистами?

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А я то думал, кому это так Дарвин по голове стучит усердно? И зачем он это сделал, а шапку Конате зачем выкинул его, дураки чтоли?
+5
0
+5
На самом деле эпизод неоднозначный) Если фанат додумается или ему подскажут, то можно с хорошим иском в суд выйти, лупили по голове его прилично😂
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий