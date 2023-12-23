Эллиотт поздравил с днем рождения пса, а Мак Аллистер – себя. Игроки «Ливерпуля» по-разному отметили Рождество
Футболисты «Ливерпуля» получили пару дней выходных в перерыве между матчами, чтобы отметить Рождество. Праздник для «красных» сложился по-разному.
Кто-то провел сочельник рядом с родными.
Тиаго Алькантара
Коди Гакпо
Луис Диас
Стефан Байчетич
Дарвин Нуньес
Адриан Кастильо
Алиссон Беккер
Диогу Жота
Некоторые игроки Рождество не отмечают вовсе.
Салах поздравил с праздником фанатов, напомнив о военных действиях в Газе.
А Конате просто поделился скромной фотографией самого себя.
Есть и те, кто в сочельник отмечает день рождения!
Мак Аллистеру 24 декабря исполнилось 25 лет.
Но елочка в его доме тоже была, не переживайте.
Также свой день рождения отметил пес Харви Эллиотта. Хорошему мальчику исполнилось 4 года, с чем его поздравил хозяин.
Харви, кстати, регулярно поздравляет пса с днем рождения. В прошлом году из-за этой традиции Эллиотта в неудобную и забавную ситуацию попал Цимикас.
Свой последний матч в уходящем 2023 году «Ливерпуль» проведет 26 декабря. Команда сыграет с «Бернли».