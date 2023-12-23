LFC 2020
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Эллиотт поздравил с днем рождения пса, а Мак Аллистер – себя. Игроки «Ливерпуля» по-разному отметили Рождество

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Футболисты «Ливерпуля» получили пару дней выходных в перерыве между матчами, чтобы отметить Рождество. Праздник для «красных» сложился по-разному.

Кто-то провел сочельник рядом с родными.

Тиаго Алькантара

Коди Гакпо

Луис Диас

Стефан Байчетич

Дарвин Нуньес

Адриан Кастильо

Алиссон Беккер

Диогу Жота

Некоторые игроки Рождество не отмечают вовсе.

Салах поздравил с праздником фанатов, напомнив о военных действиях в Газе.

А Конате просто поделился скромной фотографией самого себя.

Есть и те, кто в сочельник отмечает день рождения!

Мак Аллистеру 24 декабря исполнилось 25 лет.

Но елочка в его доме тоже была, не переживайте.

Также свой день рождения отметил пес Харви Эллиотта. Хорошему мальчику исполнилось 4 года, с чем его поздравил хозяин.

Харви, кстати, регулярно поздравляет пса с днем рождения. В прошлом году из-за этой традиции Эллиотта в неудобную и забавную ситуацию попал Цимикас.

Свой последний матч в уходящем 2023 году «Ливерпуль» проведет 26 декабря. Команда сыграет с «Бернли».

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