LFC 2020
Блог

«Это всегда будет представлять опасность». Ричард Киз обвинил Клоппа в травме Цимикаса

Клубы Клубы
Константинос Цимикас Константинос Цимикас
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Юрген Клопп Юрген Клопп
Ливерпуль Ливерпуль
Ричард Киз
Футбол Футбол

Стоял слишком близко к полю.

В первом тайме центрального матча тура между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (1:1) произошел неприятный инцидент. Игрок «гуннеров» Букайо Сака толкнул Костаса Цимикаса за пределы поля, где он столкнулся с Юргеном Клоппом.

Грек не смог продолжить игру и сразу было понятно, что все серьезно. Послематчевое обследование показало перелом ключицы, а это значит, что защитник выбыл надолго.

«Вот почему тренеры, находящимся слишком близко к полю [нельзя там стоять], − и я говорил об этом с тех пор, как так начал делать Артета, и это ирония судьбы, что он находился по другую сторону технической зоны, − вот что может произойти.

Когда тренеры выходят за пределы технической зоны и подходят слишком близко [к полю], это всегда будет представлять опасность».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клоп стоял на техническом зоне
+4
0
+4
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий