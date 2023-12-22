«Это всегда будет представлять опасность». Ричард Киз обвинил Клоппа в травме Цимикаса

Стоял слишком близко к полю.

В первом тайме центрального матча тура между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (1:1) произошел неприятный инцидент. Игрок «гуннеров» Букайо Сака толкнул Костаса Цимикаса за пределы поля, где он столкнулся с Юргеном Клоппом.

Грек не смог продолжить игру и сразу было понятно, что все серьезно. Послематчевое обследование показало перелом ключицы, а это значит, что защитник выбыл надолго.

«Вот почему тренеры, находящимся слишком близко к полю [нельзя там стоять], − и я говорил об этом с тех пор, как так начал делать Артета, и это ирония судьбы, что он находился по другую сторону технической зоны, − вот что может произойти.

Когда тренеры выходят за пределы технической зоны и подходят слишком близко [к полю], это всегда будет представлять опасность».