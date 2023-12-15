🧱 «Он был похож на невидимую стену». Рэй Парлор заявил, что есть лишь один игрок, которого он взял бы в состав «непобедимых» «Арсенала»

Рэй Парлор назвал легенду АПЛ, которая достойна места в составе «непобедимых» «Арсенала».

Напомним, что речь идет о культовой команде «канониров», которая провела сезон-2003/04 без единого поражения в Премьер-лиге.

«Если бы мне пришлось выбрать одного игрока, то это был бы Стивен Джеррард.

Брайан Робсон был моим кумиром детства. Он мог делать все, а Джеррард - наиболее похожий на него игрок.

Мне нравилось, как Стивен играл в полузащите. Он, вероятно, занял бы место Жилберто Силвы. Бразилец отлично играл в том сезоне, но Джеррард был похож на невидимую стену.

Джеррард был нереально удивительным игроком, он мог делать все. Он мог пасовать, забивать и схватить соперника за шею, как в финале Кубка Англии. Я люблю игроков, которые могут вытворять подобные штуки.

Я всегда буду помнить, как Реднапп сказал: «У нас есть этот маленький парень, который проходит через линии, он будет неплохим игроком», и это был Стивен Джеррард.

«Ливерпулю очень повезло, что он провел у них всю карьеру», - заявил Парлор.