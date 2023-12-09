Надувной кубик, суд присяжных и море азарта. Клопп ввел в «Ливерпуле» самую невероятную систему штрафов

Джеймс Милнер провел восемь великолепных сезонов на «Энфилде», прежде чем присоединиться к «Брайтону» прошедшим летом. Полузащитник на протяжении долгих лет был ключевым игроком «Ливерпуля» и лидером раздевалки. Но, как оказывается, у него была еще одна важная роль в команде — он был главным судьей в самой удивительной системе штрафов, которую организовал Юрген Клопп.

В подкасте High Performance Милнер рассказал, какие наказания действовали в команде и при чем тут вообще гигантский надувной кубик:

«У нас были штрафы. У нас был суд и большой надувной кубик, который нужно было бросать и тому подобное.

Если кто-то опаздывал или приходил в шлепках в тренажерный зал, то начиналось разбирательство. Мы случайным образом выбирали, кто будет присяжными, а я руководил судом и аргументировал, почему кого-то следует оштрафовать. Можно было выступить в свою защиту и объяснить, почему тебя не надо наказывать.

Штраф определялся броском кубика. Были разные варианты: просто заплатить, удвоение суммы, освобождение от наказания или испытание.

Как-то раз Бобби Фирмино, балансируя на гимнастическом мяче, должен был попасть теннисным мячом в фоам роллер. У него было три попытки, и если бы у него получилось, ему не пришлось бы платить».

Милнер заметил, что методы Клоппа очень помогали поддерживать настрой в команде:

«Это был отличный способ единения. Думаю, именно такие мелочи создают эту атмосферу в раздевалке».