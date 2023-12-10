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«Ливерпуль» возглавил таблицу АПЛ. Каррагер выделил трех игроков «красных»

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В 16-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», а «Арсенал» уступил «Астон Вилле». Теперь «красные» занимают первую строчку в турнирной таблице, на одно очко опережая «канониров».

По такому случаю решил высказаться Джейми Каррагер:

«Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге, но мы должны улучшить игру в обороне! Вирджил ван Дейк и Алиссон Беккер снова показали себя как выдающиеся игроки. В этом сезоне они проделали очень тяжелую работу. Мо Салах – легенда».

В игре с «Кристал Пэлас» египтянин отдал ассист на Эллиотта и забил сам. Всего у Мо в этом сезоне 14 голов в 22 матчах.

Что касается обороны, в этом сезоне мерсисайдцы пропустили 15 голов. По этому показателю «Ливерпуль» и «Арсенал» – лучшие команды лиги.

А кого из подопечных Клоппа выделили бы вы?

1 комментарий
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Конкретно с "Хрустальными" выделил бы как раз вышедшего на замену Харви Эллиотта. С его выходом "Ливерпуль" словно проснулся и атаки стали намного острее. Ну и гол забил зачетный!
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