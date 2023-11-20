LFC 2020
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Уругвай Нуньеса обыграл Аргентину Месси. После матча Лео комплиментарно высказался про Дарвина

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В минувшую пятницу в квалификации к ЧМ-2026 сборная Уругвая обыграла Аргентину со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Араухо, а второй − Нуньес.

После игры форвард «Интер Майами» Лео Месси пообщался с TyC Sports, похвалив как соперника в общем, так и коллегу по позиции из «Ливерпуля» в частности.

«Уругвай хорош в отборе и подборе, в игре на пространстве и в контратаках. А еще у них есть такие прекрасные игроки, как Дарвин».

Уругваец продолжает адаптироваться к АПЛ. Юрген Клопп не форсирует включение форварда в основу, в основном выпуская его во втором тайме. Пока в сборной Нуньес выглядит куда внушительнее, чем в «Ливерпуле».

1 комментарий

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Иван Мирный
Пройдут года, а может десятилетия и про этот матч будут разбирать по миллиметрам. А каждый выигранный матч Аргентины, ни чего не знаю я чипсы хрюмкал. Всё Уругвай выиграл, поняли. Нет непобедимой команды. Каждый футболист об этом знает. Есть только чемпионы Мира, а дальше квалификация к другому чемпионату Миру. Там кто угодно может стать чемпионом мира, даже Россия. Хотя она там не участвует.
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