Эллиотт блистает за молодежку Англии – бильярдным ударом поставил точку с сербами

Харви Эллиотт забил великолепный гол за сборную Англии U21 в матче с Сербией (3:0) в рамках отборочного турнира Евро U21.

Полузащитник «Ливерпуля» получил мяч за пределами штрафной площади. Сделал несколько касаний, чтобы освободить себе место, и нанес удар низом в угол.

Другие игроки «Ливерпуля» также приняли участие в субботней игре: Джарелл Куанса и Тайлер Мортон (на правах аренды в «Халл Сити») вышли со скамейки запасных.

В этом сезоне Эллиотт столкнется с возросшей конкуренцией за место в полузащите «Ливерпуля». В Премьер-лиге он лишь однажды вышел в стартовом составе и девять раз выходил на поле со скамейки запасных, отметившись лишь одной результативной передачей.