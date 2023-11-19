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Эллиотт блистает за молодежку Англии – бильярдным ударом поставил точку с сербами

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Харви Эллиотт забил великолепный гол за сборную Англии U21 в матче с Сербией (3:0) в рамках отборочного турнира Евро U21.

Полузащитник «Ливерпуля» получил мяч за пределами штрафной площади. Сделал несколько касаний, чтобы освободить себе место, и нанес удар низом в угол.

Другие игроки «Ливерпуля» также приняли участие в субботней игре: Джарелл Куанса и Тайлер Мортон (на правах аренды в «Халл Сити») вышли со скамейки запасных.

В этом сезоне Эллиотт столкнется с возросшей конкуренцией за место в полузащите «Ливерпуля». В Премьер-лиге он лишь однажды вышел в стартовом составе и девять раз выходил на поле со скамейки запасных, отметившись лишь одной результативной передачей.

1 комментарий

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Иван Живулин
А как же году Вулвз?
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