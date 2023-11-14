«Ливерпуль» разогнался и идет вторым в АПЛ, но Клоппу нужно решить главную проблему

По сравнению с прошлым сезоном, «Ливерпуль» стал гораздо стабильнее и сейчас идет вторым в АПЛ. За «красными» приятно наблюдать, команда участвует в гонке за титул вместе с «Ман Сити» и «Арсеналом» и много создает.

Однако есть вещи, которые необходимо улучшить, если команда Клоппа намерена всерьез бороться за титулы. Похоже, больше всего придется работать над обороной, которая до сих пор остается самым слабым местом «красных».

В 12 матчах чемпионата «Ливерпуль» пропустил всего 10 мячей: наряду с «Арсеналом» «красные» обладают лучшей защитной линией в чемпионате. Но это лишь бумаге – спасибо Алиссону.

Таблица ожидаемых голов показывает, что «Ливерпуль» мог пропустить 16 голов. Если бы соперники реже прощади команду Клоппа (или Алиссон закрывал глаза), то «Ливерпуль» по количеству пропущенных мячей уступал бы «Арсеналу», «Сити» и «Ньюкаслу».

Алиссон по-прежнему лучший: бразилец отбивает 77,8% всех ударов, часто совершая при этом действительно невероятные сейвы.

В победе 3:0 над «Брентфордом» Алиссон сыграл более важную роль, чем кажется – остановил Бриана Мбемо в первом тайме. Если бы «Брентфорд» повел в счете, Салаху и компании было бы в разы тяжелее взламывать лондонцев.

Алиссон уже доказывал, что может стабильно тащить команду весь сезон, но для трофеев необходима выстроенная игра в защите.