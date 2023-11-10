😡 «Позорный пример для растущего поколения». Фанаты возмущены поведением Нуньеса в матче с «Тулузой»

Фиаско в Тулузе разочаровало не только Юргена Клоппа, но и некоторых футболистов «Ливерпуля».

Казалось бы, логичная реакция на поражение – все справедливо. Но один из нападающих скаузеров перешел черту.

Неуважение к сопернику недопустимо.

Послематчевые рукопожатия – давняя футбольная традиция.

Салах об этом знает.

А вот Нуньес – нет. Либо, как правильно заметили в соцсетях, снова промахнулся.

Самое любопытное, что Дарвин сам же и протянул руку Магри, но затем резко убрал ее.

Зато соперника порадовал.

Фанаты недовольны поведением уругвайца.

💭 «Он промахнулся даже по руке».

💭 «Что-то я не вижу возмущений со стороны «экспертов».

💭 «Представьте себе, что это произошло бы с условным «Арсеналом». Мы бы до конца жизни слушали, какой это позор».

💭 «Ливерпуль» – большой клуб. Их игроки должны быть обучены уважать своего соперника и иметь хорошее спортивное мастерство».

💭 «Жалкий неудачник. Позорный пример для растущего поколения».