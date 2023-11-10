😡 «Позорный пример для растущего поколения». Фанаты возмущены поведением Нуньеса в матче с «Тулузой»
Фиаско в Тулузе разочаровало не только Юргена Клоппа, но и некоторых футболистов «Ливерпуля».
Казалось бы, логичная реакция на поражение – все справедливо. Но один из нападающих скаузеров перешел черту.
Неуважение к сопернику недопустимо.
Послематчевые рукопожатия – давняя футбольная традиция.
Салах об этом знает.
А вот Нуньес – нет. Либо, как правильно заметили в соцсетях, снова промахнулся.
Самое любопытное, что Дарвин сам же и протянул руку Магри, но затем резко убрал ее.
Зато соперника порадовал.
Фанаты недовольны поведением уругвайца.
💭 «Он промахнулся даже по руке».
💭 «Что-то я не вижу возмущений со стороны «экспертов».
💭 «Представьте себе, что это произошло бы с условным «Арсеналом». Мы бы до конца жизни слушали, какой это позор».
💭 «Ливерпуль» – большой клуб. Их игроки должны быть обучены уважать своего соперника и иметь хорошее спортивное мастерство».
💭 «Жалкий неудачник. Позорный пример для растущего поколения».
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