LFC 2020
Блог

😡 «Позорный пример для растущего поколения». Фанаты возмущены поведением Нуньеса в матче с «Тулузой»

Ливерпуль Ливерпуль
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Клубы Клубы
Тулуза Тулуза
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Футбол Футбол

Фиаско в Тулузе разочаровало не только Юргена Клоппа, но и некоторых футболистов «Ливерпуля».

Казалось бы, логичная реакция на поражение – все справедливо. Но один из нападающих скаузеров перешел черту.

Неуважение к сопернику недопустимо.

Послематчевые рукопожатия – давняя футбольная традиция.

Салах об этом знает.

А вот Нуньес – нет. Либо, как правильно заметили в соцсетях, снова промахнулся.

Самое любопытное, что Дарвин сам же и протянул руку Магри, но затем резко убрал ее.

Зато соперника порадовал.

Фанаты недовольны поведением уругвайца.

💭 «Он промахнулся даже по руке».

💭 «Что-то я не вижу возмущений со стороны «экспертов».

💭 «Представьте себе, что это произошло бы с условным «Арсеналом». Мы бы до конца жизни слушали, какой это позор».

💭 «Ливерпуль» – большой клуб. Их игроки должны быть обучены уважать своего соперника и иметь хорошее спортивное мастерство».

💭 «Жалкий неудачник. Позорный пример для растущего поколения».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руся Тапанов
Правильно заметили, что Нуньес даже в рукопожатии "промахивается". Ну а если честно, то выходка уругвайца не делает его профессионалом. Это неуважение к сопернику, независимо проиграл ты или нет...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Мерзкий тип.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6kMz
Видео эпизода - https://www.youtube.com/watch?v=PU4ewXIaQk0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий