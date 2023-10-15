LFC 2020
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Без Ван Дейка, но с Алиссоном. Пять самых часто используемых игроков «Ливерпуля» в сезоне

Мохамед Салах Мохамед Салах
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«Ливерпуль» очень неплохо начал новый сезон-2023/24. Во всех турнирах клуб уже провел 11 матчей, проиграв всего в одном.

Мерсисайдцы отстают от лидера АПЛ на три очка и уверенно держатся в гонке за титул. Юрген Клопп определился с пулом игроков, которые на данный момент практически не нуждаются в замене.

Самый часто используемый немцем игрок − голкипер Алиссон. В этом сезоне он сыграл в 9 матчах или 810 минут. Вслед за ним − новичок Доминик Собослаи и его 785 игровых минут. Замыкает тройку Мохамед Салах − 748 минут

Эндрю Робортсон стал четвертым − 720 минут, а пятый еще один новичок Алексис Мак Аллистер − 688 минут.

1 комментарий

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Tazemyrat Tolayew
Любой тренер ставит в основе тех футболистов которых больше доверяет, исходя из доступних, это нормально и это не удивительно! Или что, он должен выпускать кого угодно в место Аллисона, Салаха и т.и!
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