Без Ван Дейка, но с Алиссоном. Пять самых часто используемых игроков «Ливерпуля» в сезоне

«Ливерпуль» очень неплохо начал новый сезон-2023/24. Во всех турнирах клуб уже провел 11 матчей, проиграв всего в одном.

Мерсисайдцы отстают от лидера АПЛ на три очка и уверенно держатся в гонке за титул. Юрген Клопп определился с пулом игроков, которые на данный момент практически не нуждаются в замене.

Самый часто используемый немцем игрок − голкипер Алиссон. В этом сезоне он сыграл в 9 матчах или 810 минут. Вслед за ним − новичок Доминик Собослаи и его 785 игровых минут. Замыкает тройку Мохамед Салах − 748 минут

Эндрю Робортсон стал четвертым − 720 минут, а пятый еще один новичок Алексис Мак Аллистер − 688 минут.