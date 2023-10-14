LFC 2020
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😠 Саутгейт возмутился свистом трибун в адрес Хендерсона. А фанаты недовольны реакцией тренера на их позицию 🤪

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о свисте трибун в адрес Джордана Хендерсона.

«Не могу понять, зачем освистывать Хендерсона. Это игрок, который провел за сборную 79 матчей.

У него исключительная преданность нашей сборной. Его вклад неоценим, а роль на поле и за его пределами просто феноменальная. Невозможно понять, почему он был освистан», - заявил Саутгейт.

Английские фанаты все объяснили Саутгейту в соцсетях.

💭 «Они освистывают не Хендерсона, а ваше решение выпустить его на поле».

💭 «Невозможно понять, почему тебя не уволили».

💭 «Они освистали его, потому что он играет в Саудовской Аравии. Саутгейту не надоело прикидываться простачком?»

💭 «Вместо этого они должны были освистать Саутгейта».

💭 «Потому что он больше не заслуживает играть за Англию. Все просто».

1 комментарий

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Taddy Brain
Да плевать надо на них. Самая лицемерная публика, не имеющая никаких понятий)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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