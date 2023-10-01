«Иногда кажется, что мы заключенные». Алиссон выдал пламенную речь о судействе в матче с «Тоттенхэмом»

И как с ним не согласиться.

Алиссон выразил разочарование работой судей на VAR после несправедливого поражения от «Тоттенхэма».

В субботу «Ливерпуль», оставшись вдесятером после удаления Кертиса Джонса, открыл счет в матче со «шпорами» благодаря голу Луиса Диаса, но главный арбитр гол не засчитал, а VAR не провел проверку. Матч завершился победой лондонцев после автогола Матипа на последних минутах, хотя мерсисайдцы до последнего успешно отбивались уже вдевятером. Судейский комитет признал решение по голу Диаса ошибочным и принес извинения команде Клоппа, но отобранных очков это уже не вернет.

В интервью ESPN голкипер, чьими усилиями ворота «Ливерпуля» оставались практически неприступными, рассказал о своих эмоциях после этого ужасающего финала:

«Моя позиция ясна, все все видели». Я не люблю говорить о судействе, да и нам нельзя о нем говорить.

Иногда кажется, что мы заключенные в тюрьме. Когда открываешь рот, тебя наказывают со всех сторон. Мы люди и должны возмущаться таким вещам. Да, фанаты испытывают эти чувства. И мы тоже.

Ошибка, которая изменила результат игры. Сегодняшний день мог быть совершенно другим. Теперь нам придется с этим разобраться. Я надеюсь, что такие вещи перестанут происходить. Я всегда говорил, что VAR хорош именно в таких несправедливых ситуациях.

Невероятно, но такое продолжает происходить в настолько простых, настолько очевидных моментах. И есть технология, чтобы это исправить. Почему бы вам не использовать такую же технологию, как ФИФА на чемпионате мира?

Мы отсмотрели все в перерыве, но не с намерением увидеть провал судейства, а чтобы понять, что мы сделали правильно, что сработало. А потом мы вернулись на второй тайм, и, к сожалению, произошло еще одно удаление, о котором тоже стоит упомянуть. В этой игре много вопросов, касающихся судейства, и я думаю, предстоит многое обсудить. Потому что подобные вещи очень расстраивают. Очень».

Чувства Алиссона, рвавшего жилы на ленточке ради сохранения ничьей, абсолютно понятны. И его эмоции наверняка разделяют не только фанаты «Ливерпуля», но и все болельщики, ратующие за справедливость.

Кто знает, изменится ли что-то в дальнейшем.