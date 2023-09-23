В современном футболе всем известно, что Мохамед Салах и Винисиус – главные вингеры в мире. Они зажигают поле не только дриблингом, но и голами, что не может не удивлять болельщиков.

Недавно легенда футбола Иан Райт высказал мнение, кто из них лучше. В эфире FIVE Райт сказал: «Про Мо можно сказать, что когда «Ливерпуль» подписал его у «Ромы», все подумали: «Мо Салах?».

Но этот человек так быстро вошел в лигу и все еще держит ногу на педали газа. Я выберу Мо Салаха за его заслуги».

То, что Иан Райт выбрал Салаха, а не Винисиуса, многое говорит о постоянном превосходстве Салаха. Египтянин стал ключевой частью успеха «Ливерпуля» – помог клубу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов УЕФА.