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Иан Райт сравнил двух лучших вингеров в мире. Выбрал лучшего

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В современном футболе всем известно, что Мохамед Салах и Винисиус – главные вингеры в мире. Они зажигают поле не только дриблингом, но и голами, что не может не удивлять болельщиков.

Недавно легенда футбола Иан Райт высказал мнение, кто из них лучше. В эфире FIVE Райт сказал: «Про Мо можно сказать, что когда «Ливерпуль» подписал его у «Ромы», все подумали: «Мо Салах?».

Но этот человек так быстро вошел в лигу и все еще держит ногу на педали газа. Я выберу Мо Салаха за его заслуги».

То, что Иан Райт выбрал Салаха, а не Винисиуса, многое говорит о постоянном превосходстве Салаха. Египтянин стал ключевой частью успеха «Ливерпуля» – помог клубу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов УЕФА.

Liverpool reminded of Mohamed Salah status as Vinicius Júnior shows respect in online post - Liverpool.com

2 комментария

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S.Laposter
Пока точно Салах
У Винисиуса еще все впереди
+6
0
+6
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Moscwow
Салах уже к пенсии движется и давно всем все доказал, бессмысленного сравнение. Винисиусу еще предстоит доказать, что футбол ему важнее околофутбола
+1
0
+1
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