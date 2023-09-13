По данным The Athletic, Винисиус входит в лонг-лист вингеров, рассматриваемых в качестве возможной замены Мохамеду Салаху, если следующим летом египтянин уедет из «Ливерпуля».

Этим летом Салах стал объектом активных спекуляций: «Аль-Иттихад» готовил за него 150 млн фунтов стерлингов, но «Ливерпуль» отклонил предложение.

По достоверным сведениям, саудовские клубы намерены сделать более крупное предложение по Салаху, и, учитывая возраст игрока, у «Ливерпуля» вполне может возникнуть соблазн продать его.

Если Мо все-таки уйдет, у «Ливерпуля» появятся ресурсы для приобретения молодого топ-вингера. Однако, как отмечает The Athletic, вероятность, что «Реал Мадрид» рассмотрит предложение о покупке Винисиуса, близка к нулю. Бразилец не раз заявлял о желании добиваться успеха в «Реале» и стать легендой клуба.

Среди других вариантов «Ливерпуля» в лонг-листе: Букайо Сака, Килиан Мбаппе, Джеррод Боуэн, Таке Кубо и Майкл Олисе.