LFC 2020
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У «Ливерпуля» уже есть лонг-лист по замене Салаха. В нем Винисиус, Мбаппе и даже Сака

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Ливерпуль Ливерпуль
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Арсенал Арсенал
Мохамед Салах Мохамед Салах
Реал Мадрид Реал Мадрид
Букайо Сака Букайо Сака
Вест Хэм Вест Хэм
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Джеррод Боуэн Джеррод Боуэн
Футбол Футбол

По данным The Athletic, Винисиус входит в лонг-лист вингеров, рассматриваемых в качестве возможной замены Мохамеду Салаху, если следующим летом египтянин уедет из «Ливерпуля».

Этим летом Салах стал объектом активных спекуляций: «Аль-Иттихад» готовил за него 150 млн фунтов стерлингов, но «Ливерпуль» отклонил предложение.

По достоверным сведениям, саудовские клубы намерены сделать более крупное предложение по Салаху, и, учитывая возраст игрока, у «Ливерпуля» вполне может возникнуть соблазн продать его.

Если Мо все-таки уйдет, у «Ливерпуля» появятся ресурсы для приобретения молодого топ-вингера. Однако, как отмечает The Athletic, вероятность, что «Реал Мадрид» рассмотрит предложение о покупке Винисиуса, близка к нулю. Бразилец не раз заявлял о желании добиваться успеха в «Реале» и стать легендой клуба.

Vinicius Jnr sends Instagram message to Mo Salah after beating Liverpool

Среди других вариантов «Ливерпуля» в лонг-листе: Букайо Сака, Килиан Мбаппе, Джеррод Боуэн, Таке Кубо и Майкл Олисе.

1 комментарий

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Доминатор3000
Если бы я мог поставить на то,что это будет Боуэн,я бы поставил 🙂
Этот парень точно перерос Вест Хэм.
Клоппу нужен не сопляк,а человек который сходу будет делать разницу.
Я считаю,Боуэн как раз такой.
Сака,Винисиус и Мбаппе это нереально.
Я не болельщик Ливерпуля,не ругайте братцы.
Просто высказал своё,возможно никому не нужное мнение 😅
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