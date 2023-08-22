LFC 2020
Блог

«Ливерпуль» отстоял Мак Аллистера и отменил дисквалификацию. Игрок поблагодарил клуб

Том Бремелл
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Семейная атмосфера.

В матче против «Борнмута» хавбек «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер получил прямую красную карточку за фол на Кристи. Это было первое удаление аргентинца на британской земле.

Экспертное сообщество, а также главные тренеры обеих команд, Юрген Клопп и Андони Ираола, сошлись во мнение, что наказание слишком жесткое. Судье Тому Бремеллу, который прекрасно видел эпизод и использовал VAR, следовало ограничиться предупреждением.

Для Бремелла это был всего девятый матч на уровне АПЛ и первый в котором играла команда «большой шестерки».

«Ливерпуль» подал апелляцию на красную карточку игрока, которого мог потерять аж на три матча − «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». На счастье Клоппа, АПЛ отменила дисквалификацию и игрок сможет принять участие во всех играх (если не удалится в одной из них, конечно).

Алексис МакАллистер прокомментировал пост официального аккаунта клуба об отмене дисквалификации, поблагодарив его.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деликатный
Удивительно неожиданная и приятная новость))
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kossuth
Красавцы! Ждём трио Мак-Дом-Самурай😉
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garre Garre
Вот это да!!! Я был на 100% уверен что по итогу ничего не отменят!! Чудеса конечно, но очень рад!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buba
Ответ Lavinka
Клопп поныл и МЮ перестали ставить пенальти . Клопп поныл и отменили красную . Классика ...
Мюшные ноют, что Клопп ноет. Классика. Хотя нет, они всегда ноют.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Medreik
Очень приятная новость. Интересно, а часто ли вообще на таких комиссиях отменяют красные карточки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Billy_Shears
Поднимаешь ногу и всей шиповкой в берцовую кость - теперь так можно. Игра ведь контактная, ты же не специально.
Предлагаю следующий шаги: уменьшить поле до небольшого шестигранника, оставить пару игроков и убрать мяч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Фёдоров
И это хорошо! Надеюсь в будущем без удалений и, самое главное, без травм!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ненавидящий2.0
Ответ Lavinka
Клопп поныл и МЮ перестали ставить пенальти . Клопп поныл и отменили красную . Классика ...
Да и в ворота МЮ не особо ставят пенальти. Что за снос в штрафной, что за кунг-фу от Онаны. А красная там явный перебор.

Кстати, Юнайтед подавал апелляцию на КК Каземиро? Если нет, какие тогда вопросы могут быть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий