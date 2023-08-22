9 комментариев

Семейная атмосфера.

В матче против «Борнмута» хавбек «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер получил прямую красную карточку за фол на Кристи. Это было первое удаление аргентинца на британской земле.

Экспертное сообщество, а также главные тренеры обеих команд, Юрген Клопп и Андони Ираола, сошлись во мнение, что наказание слишком жесткое. Судье Тому Бремеллу, который прекрасно видел эпизод и использовал VAR, следовало ограничиться предупреждением.

Для Бремелла это был всего девятый матч на уровне АПЛ и первый в котором играла команда «большой шестерки».

«Ливерпуль» подал апелляцию на красную карточку игрока, которого мог потерять аж на три матча − «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». На счастье Клоппа, АПЛ отменила дисквалификацию и игрок сможет принять участие во всех играх (если не удалится в одной из них, конечно).

Алексис МакАллистер прокомментировал пост официального аккаунта клуба об отмене дисквалификации, поблагодарив его.