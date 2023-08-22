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Главная трансферная цель «Сити» могла 5 лет назад оказаться в «Ливерпуле». Все изменил разговор с Мане

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Не отговорил, но дал важный совет.

По данным инсайдеров, в ближайшие дни «Сити» подпишет бельгийского вингера «Ренна» Жереми Доку. Заплатят за него около 55 млн фунтов. Однако пять лет назад футболист мог оказаться в «Ливерпуле».

Тогда мерсисайдцы продумали целый план, который должен был сработать, как швейцарские часы. Для того, чтобы убедить игрока перейти в «Ливерпуль», подключили целую команду, состоящую из Стивена Джеррарда (на тот момент − главный тренер U18), Джини Вейналдума и Садьо Мане.

Причем в тот момент игрока могли получить лишь за 500 тысяч евро. Это компенсация, которая полагается за воспитание игрока.

Вот как позже вспоминал тот год и переговоры сам Доку: «Приближалось мое 16-летие − возраст, когда можно подписывать профессиональный контракт. Многие команды приезжали посмотреть на меня, но наибольший и конкретный интерес был у «Ливерпуля». Также были «Челси» и «Арсенал».

«Я приехал с мамой и папой, нам устроили экскурсию по стадиону, тренировочной базе и даже по школе, в которую я буду ходить. Мне подарили футболку с автографом Салаха, я познакомился с игроками, − дополняет Жереми в интервью Ouest-France. − Мне удалось пообщаться с Юргеном и Джеррардом, мы посмотрели пару видео, он рассказал о развитии. Потом была встреча с игрокам: с Миньоле, потому что он бельгиец, Вейналдумом из Нидерландов. Я много общался с Мане, но мы говорили не только о футболе. Говорили обо всем».

«И он мне сказал, что я молод, что у меня еще есть время... Он не пытался меня убедить или сказать: «Приходи сюда, у тебя все получится».

По итогу Жереми Доку подписал первый профессиональный контракт с родным «Андерлехтом». Там он провел три сезона, а затем перешел в «Ренн». Видимо совет Мане стал решающим.

1 комментарий

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soda overdose
Так он и сейчас молод, 21 год. Мане молодец, ибо очень много юных звездочек погасло в топ клубах из-за раннего форсирования карьер
+4
0
+4
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