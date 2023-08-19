«Ливерпуль» за 10 минут допустил две серьезные ошибки: одна привела к голу, вторая − к желтой карточке Алиссона
Валидол для болельщиков.
Первая десятиминутка матча «Ливерпуля» против «Борнмута» явно напомнила болельщикам клуба о прошлом сезоне. Мерсисайдцы начали очень нервно и допустили две серьезные ошибки.
В первом случае команда Клоппа разыгрывала мяч от ворот и после серии коротких передач Трент Александер-Арнолд внезапно под прессингом не смог обработать мяч. Потеря случилась недалеко от штрафной, «Борнмут» в две передачи и не без помощи рикошета вошел в нее и Семеньо открыл счет.
Во втором случае Алиссон сыграл в качестве либеро, на него оказал давление Соланке. Вратарь решил отдать пас на правый фланг, но сделал это слишком мягко. Пришлось идти в подкат, но получилось в ноги − желтая карточка.
Старт нынешнего сезона очень напоминает то, как начинался прошлый. И это несмотря на то, что у команды нет проблем с травмами, а некоторые игроки ушли из «Ливерпуля». Клоппу предстоит сделать много работы над ошибками.
Провальное ТО.
Выбор состава.
Нежелание исправлять свои же ошибки.