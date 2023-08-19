LFC 2020
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«Ливерпуль» за 10 минут допустил две серьезные ошибки: одна привела к голу, вторая − к желтой карточке Алиссона

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Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

Валидол для болельщиков.

Первая десятиминутка матча «Ливерпуля» против «Борнмута» явно напомнила болельщикам клуба о прошлом сезоне. Мерсисайдцы начали очень нервно и допустили две серьезные ошибки.

В первом случае команда Клоппа разыгрывала мяч от ворот и после серии коротких передач Трент Александер-Арнолд внезапно под прессингом не смог обработать мяч. Потеря случилась недалеко от штрафной, «Борнмут» в две передачи и не без помощи рикошета вошел в нее и Семеньо открыл счет.

Во втором случае Алиссон сыграл в качестве либеро, на него оказал давление Соланке. Вратарь решил отдать пас на правый фланг, но сделал это слишком мягко. Пришлось идти в подкат, но получилось в ноги − желтая карточка.

Старт нынешнего сезона очень напоминает то, как начинался прошлый. И это несмотря на то, что у команды нет проблем с травмами, а некоторые игроки ушли из «Ливерпуля». Клоппу предстоит сделать много работы над ошибками.

6 комментариев

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LiverpoolUA
Все вопросы к Клоппу.
Провальное ТО.
Выбор состава.
Нежелание исправлять свои же ошибки.
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TennisForever
Это что теперь каждые десять минут игры Ливерпуля спортс будет делать такую детальную статью?
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soda overdose
Ребят, что за история с выносом флага "Эвертона" RIP Little Mitchel, кто в курсе?
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Никита Никулин
Автор
Ответ TennisForever
Это что теперь каждые десять минут игры Ливерпуля спортс будет делать такую детальную статью?
Нет
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Чингиз Байгали
Ответ soda overdose
Ребят, что за история с выносом флага "Эвертона" RIP Little Mitchel, кто в курсе?
Фанат Эвертона умер и фанаты договорились
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soda overdose
Ответ Чингиз Байгали
Фанат Эвертона умер и фанаты договорились
Спасибо! Просто видел новость, что рабочий погиб при строительстве нового стадиона. Думал об этом история
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