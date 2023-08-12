LFC 2020
Блог

«Аль-Ахли» хочет переманить Тиаго из «Ливерпуля». По словам Фабрицо Романо, полузащитник уже принял решение о своем будущем

Фабрицио Романо
Клубы Клубы
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Ливерпуль Ливерпуль
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Футбол Футбол

У игрока одна цель.

Этим летом «Ливерпулю» пришлось отпустить в Саудовскую Аравию уже двух членов команды: экс-капитан Джордан Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» к Стивену Джеррарду, а Фабиньо стал игроком «Аль-Иттихада». Чуть раньше них на Ближний Восток переехал и Фирмино, покинувший мерсисайдцев свободным агентом.

Следующим на очереди, по версии множества СМИ, должен был стать 32-летний Тиаго — L’Équipe сообщал, что «Аль-Ахли», за который уже выступает Фирмино, предложил «красным» €12 млн за полузащитника.

Однако, судя по информации от Фабрицио Романо, полузащита «Ливерпуля» все же не лишится своего последнего опытного игрока.

Трансферный гуру написал в твиттере:

«Тиаго всегда хотел остаться в «Ливерпуле», никакого «Аль-Ахли» или любого другого клуба.

Клопп подтвердил: «Он подошел и спросил о своей роли в команде, мы поговорили. Он суперопытный игрок, который выделяется на своей позиции. Он нам очень поможет».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Высочкин
Браво молодец Тиаго You’ll Never Walk Alone
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий