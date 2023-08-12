У игрока одна цель.

Этим летом «Ливерпулю» пришлось отпустить в Саудовскую Аравию уже двух членов команды: экс-капитан Джордан Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» к Стивену Джеррарду, а Фабиньо стал игроком «Аль-Иттихада». Чуть раньше них на Ближний Восток переехал и Фирмино, покинувший мерсисайдцев свободным агентом.

Следующим на очереди, по версии множества СМИ, должен был стать 32-летний Тиаго — L’Équipe сообщал, что «Аль-Ахли», за который уже выступает Фирмино, предложил «красным» €12 млн за полузащитника.

Однако, судя по информации от Фабрицио Романо, полузащита «Ливерпуля» все же не лишится своего последнего опытного игрока.

Трансферный гуру написал в твиттере:

«Тиаго всегда хотел остаться в «Ливерпуле», никакого «Аль-Ахли» или любого другого клуба.

Клопп подтвердил: «Он подошел и спросил о своей роли в команде, мы поговорили. Он суперопытный игрок, который выделяется на своей позиции. Он нам очень поможет».