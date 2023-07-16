Убедительная просьба не проверять в домашних условиях.

Разговорами с телевизором или с домашними животными вряд ли кого-то можно удивить. В недавнем интервью экс-форвард «Ливерпуля» Рики Ламберт рассказал о том, что провел странный эксперимент, в ходе которого он разговаривал с... водой. Похоже, что Кашпировского стали переводить на английский.

«Они (ученые) провели тест, в котором в положительном ключе разговаривали со стаканом воды, потом замораживали его. Говорили плохие вещи другому стакану воды, замораживали и его. Затем исследовали лед. В негативной воде было много дыр и черноты. В стакане воды, с которой говорили позитивно, было много кристаллов».

«Они проводили эксперименты со словом, каждый раз вода реагировала одинаково, если вы говорили с ней определенным образом. Единственное слово, на которое вода реагировала самым прекрасным образом и производила самые красивые кристаллы − слова благодарности»

В «Ливерпуле» Ламберт оказался после сезона-2013/2014, в котором он отлично проявил себя в «Саутгемптоне». За него выложили 4 млн фунтов. На «Энфилде» форвард откровенно провалился: 36 матчей и всего 4 гола.