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Экс-игрок «Ливерпуля» Ламберт сделал странное заявление. Он считает, что разговор с водой делает ее чистой

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Убедительная просьба не проверять в домашних условиях.

Разговорами с телевизором или с домашними животными вряд ли кого-то можно удивить. В недавнем интервью экс-форвард «Ливерпуля» Рики Ламберт рассказал о том, что провел странный эксперимент, в ходе которого он разговаривал с... водой. Похоже, что Кашпировского стали переводить на английский.

«Они (ученые) провели тест, в котором в положительном ключе разговаривали со стаканом воды, потом замораживали его. Говорили плохие вещи другому стакану воды, замораживали и его. Затем исследовали лед. В негативной воде было много дыр и черноты. В стакане воды, с которой говорили позитивно, было много кристаллов».

«Они проводили эксперименты со словом, каждый раз вода реагировала одинаково, если вы говорили с ней определенным образом. Единственное слово, на которое вода реагировала самым прекрасным образом и производила самые красивые кристаллы − слова благодарности»

В «Ливерпуле» Ламберт оказался после сезона-2013/2014, в котором он отлично проявил себя в «Саутгемптоне». За него выложили 4 млн фунтов. На «Энфилде» форвард откровенно провалился: 36 матчей и всего 4 гола.

6 комментариев

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jerry40
Надо с пивом попробовать...
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Газонокосильщик Хави
Единственное слово, на которое вода реагировала самым прекрасным образом и производила самые красивые кристаллы − слова благодарности»
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а можно узнать как вода узнала, что это слова благодарности. и если взять воду с байкала, она поймет благодарности на англ языке?
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Jazzzz
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Никита Никулин
Автор
Ответ Glukinho
Миллиарды верят в бородатого мужика в небе, и ничего.
Почему в бородатого?
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Schiaff1no
Ответ Jazzzz
Автор, ты погугли сначала, - это реальные опыты с молекулярной структурой воды Масару Имото, фильм «Великая тайна воды». А не «Ламберт очистил воду, поговорив с ней», ###...🤦🏻‍♂️
Это псевдонаучная теория рождененная только ради заработка денег. Любой хоть чуть-чуть знакомый с физикой человек скажет, что это полный бред.
Память воды существует, структура молекул меняется, но это никак не зависит от звуков.
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