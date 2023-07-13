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Хендерсон едет к Джеррарду в «Аль-Иттифак». А в соцсетях Каррагер продолжает отбиваться от поклонников саудовского футбола

Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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Джейми Каррагер Джейми Каррагер
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Футбол Футбол

По данным Фабрицио Романо, Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака». Если саудовскому клубу удастся договориться с «Ливерпулем», Джордан отправится в команду к Стиви Джи.

Возможный переезд капитана «красных» на Ближний Восток заставил пользователей Твиттера вспомнить о Каррагере. Совсем недавно Джейми выразил опасения относительно трансферов топовых футболистов, находящихся на пике карьеры, в клубы из Саудовской Аравии.

Экс-игрок «красных» даже вступил в полемику с Рио Фердинандом, который встал на сторону игроков, решивших перебраться на Ближний Восток.

После новости о трансфере Хендерсона Каррагеру вновь пришлось выйти на связь с пользователями соцсетей. Сперва Джейми объяснил, почему предпочел больше не комментировать переходы игроков в клубы из Саудовской лиги:

«Как я уже говорил, мне бы не хотелось, чтобы с футболом случилось то, что случилось с гольфом. Прямо сейчас мне больше нечего сказать».

Но такой ответ болельщиков не устроил. Они назвали Каррагера лицемером, посчитав, что он замолчал, потому что его бывшие одноклубники начали перебираться в Саудовскую Аравию. Джейми ответил и на эту претензию:

«Какое еще лицемерие??!! Я не критиковал ни одного человека за то, что он пошел туда за деньгами. Мой самый первый твит был о том, что Саудовская Аравия пытается захватить футбол. Как это остановить, я не знаю, ведь никто не отказывается от денег. Но когда игроки в расцвете сил уходят и отказываются от европейских чемпионатов, это, на мой взгляд, большая проблема для футбола».

Один из пользователей справедливо заметил, что некоторые европейские клубы так же, как и саудовские, заманивают в команды игроков большими деньгами. Джейми ответил сарказмом:

«Ну да, конечно, ведь все эти футболисты мечтали играть в Саудовской лиге, а не в Лиге чемпионов за «Мадрид»/«Барсу»/«Баварию»/«Ливерпуль»/«Милан»/«Ман Юнайтед»...».

А чью сторону в этой полемике занимаете вы? Как относитесь к трансферам игроков в Саудовскую Аравию?

5 комментариев

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dino
Ответ Фан Рубина
Положительно отношусь. Приятно видеть, как все эти распиаренные европейские мешки и псевдофутбольные турниры европки, которые узурпировали футбол и на которые так любят наяривать всякие каррагеры и их менее известные последователи в комментах спорца, резко перестают что-то стоить, как только кто-то другой может дать больше денег. И как резко они начинают ныть о том, что это неправильно, хотя ничего плохого не видели в том, что остальные мировые чемпионаты превращались в придаток так называемых "топ-5 лиг европки".
ты из лиги свидетелей обрушения доллара и однополярного мира?
+3
0
+3
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А.В. Бубнов
Поклонники саудовского футбола...
Пхахаха
+2
0
+2
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Фан Рубина
Положительно отношусь. Приятно видеть, как все эти распиаренные европейские мешки и псевдофутбольные турниры европки, которые узурпировали футбол и на которые так любят наяривать всякие каррагеры и их менее известные последователи в комментах спорца, резко перестают что-то стоить, как только кто-то другой может дать больше денег. И как резко они начинают ныть о том, что это неправильно, хотя ничего плохого не видели в том, что остальные мировые чемпионаты превращались в придаток так называемых "топ-5 лиг европки".
+4
-2
+2
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