Джеррард стал главным тренером «Аль-Иттифака». Стивен далеко не первым решил перебраться в Саудовскую Аравию, но именно его переезд вызвал в Британии серьезную дискуссию.

Рио Фердинанд и Джейми Каррагер вообще развязали целую войну в соцсетях, обсуждая назначение легенды «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак».

В эфире talkSPORT Саймон Джордан, экс владелец «Кристал Пэлас», раскритиковал Стиви Джи за выбор места для продолжения тренерской карьеры:

«Это не футбольные решения, это финансовые решения. Если хотите стать успешным тренером, не нужно ехать на Ближний Восток. Стивен Джеррард не собирается развиваться как тренер. Вряд ли кто-то скажет: «Ого, посмотрите чего он достиг в саудовской лиге». Как только ты выпадаешь из мира футбола, то покидаешь его навсегда.

Если Джеррард делает такой выбор, значит, он не верит, что у него хватит сил стать топ-тренером. Ему нужно что-то срочно менять, потому что сейчас он фактически смыл свою тренерскую репутацию в унитаз. В Премьер-лиге он уже точно не найдет работу».

В октябре прошлого года Джеррард был уволен из «Астон Виллы» из-за неудовлетворительных результатов команда. С тех пор экс-игрок «Ливерпуля» был без работы.

А может, назначение в «Аль-Иттифак» поможет Стивену перезапустить тренерскую карьеру? Как вы на это смотрите?